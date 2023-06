Πολιτική

Εκλογές - Ιερά Σύνοδος: Η Εκκλησία ούτε πολιτεύεται ούτε κομματίζεται

Η Ιερά Σύνοδος υιοθέτησε πλήρως προγενέστερες δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ο οποίος αντέδρασε στην «επιχειρούμενη εμπλοκή της εκκλησίας στα πολιτικά δρώμενα».

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 14 Ιουνίου, οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 166ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

Μεταξύ άλλων, η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε την απόλυτη ταύτισή της με τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου σχετικά με τα περί δήθεν «εμπλοκής» της Εκκλησίας και κληρικών Της στα πολιτικά δρώμενα. Δηλώνει και πάλι ότι «η Εκκλησία ούτε πολιτεύεται, ούτε συμπολιτεύεται, ούτε αντιπολιτεύεται, ούτε "κομματίζεται", αλλά πορεύεται».

Υπενθυμίζεται ότι σε δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είχε τονίσει, «Δεν πρόκειται να ανεχθώ ούτε την χυδαία απόπειρα χρησιμοποίησης της Εκκλησίας μας ως εργαλείο για την επιδίωξη των αλλότριων σκοπών οιωνδήποτε και της οικειοποίησής Της από τους οιουσδήποτε παραχαράκτες της πίστης μας, που, εκμεταλλευόμενοι το θρησκευτικό συναίσθημα των ανθρώπων, επιζητούν να δημιουργήσουν οπαδούς και στρατούς, ούτε όμως την ομοίως βλάσφημη απόπειρα στοχοποίησης της Εκκλησίας μας ως δήθεν παράγοντα "υπόγειας" ή "μυστικής" ανάμιξης σε διαδικασίες και σε ζητήματα απολύτως αλλότρια με την αποστολή Της. Ως εδώ».

Σε υψηλούς τόνους, ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα υπογράμμισε ότι αυτή την περίοδο επιχειρείται «με ανάρμοστο, ανοίκειο και δόλιο τρόπο και προς εξυπηρέτηση προφανών σκοπιμοτήτων» η δήθεν «εμπλοκή» της εκκλησίας, στα πολιτικά δρώμενα, ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών.

«Η Εκκλησία μας, όπως σοφά και έγκαιρα, είχε επισημάνει ο μεγάλος προκάτοχός μου Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρός Σεραφείμ ούτε πολιτεύεται, ούτε συμπολιτεύεται, ούτε αντιπολιτεύεται, ούτε "κομματίζεται" θα πρόσθετα εγώ, αλλά πορεύεται» επισήμανε.

