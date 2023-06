Life

“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ”: Ο Στέλιος Ρόκκος με guest την Ευρυδίκη χάρισαν μία... ροκ νύχτα! (εικόνες)

Το Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» του #1 μουσικού ραδιοφώνου της Αθήνας μας χάρισ μία ροκ νύχτα!

Την Δευτέρα 12 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε το 2ο exclusive live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» από τον ΡΥΘΜΟ 94.9, τον μεγαλύτερο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που παίζει μόνο επιτυχίες, με τον αγαπημένο μας Στέλιο Ρόκκο και καλεσμένη του, την Ευρυδίκη!

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 συνεχίζοντας τη νέα σειρά από exclusive live events, με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου, και καλεσμένο τον Στέλιο Ρόκκο, μας χάρισαν μια ξεχωριστή, ροκ, βραδιά!

Ο πολυτάλαντος Στέλιος Ρόκκος … στόλισε την σκηνή με «σμαράγδια και ρουμπίνια» και «ρόκαρε» με την Ευρυδίκη. Ο Στέλιος Ρόκκος, ένας από τους πιο καταξιωμένους μουσικούς και τραγουδιστές στην Ελλάδα, μας ταξίδεψε μέσα από μια αναδρομή σε όσα τραγούδια λατρέψαμε στα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας. Συνομιλώντας με την Γιώτα Τσιμπρικίδου, μοιράστηκε στιγμές από την καθημερινότητα και την ζωή του στην Λήμνο και μας αποκάλυψε τον λόγο που κάλεσε την Ευρυδίκη σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά.

Στη συνέχεια, οι δυο καλλιτέχνες, ερμήνευσαν ζωντανά μεγάλες προσωπικές επιτυχίες καθώς και διασκευές-εκπλήξεις άλλων τραγουδιστών όπως το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι» σε μουσική Μίμη Πλέσσα και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μέσα από την κουβέντα τους με την λαμπερή οικοδέσποινα της βραδιάς Γιώτα Τσιμπρικίδου, δε δίστασαν να αποκαλύψουν στιγμές από το «κοινό τους παρελθόν» μιας και πρώτο-συνυπήρξαν στην σκηνή πριν 23 χρόνια!

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ένωσε δύο ακόμα μοναδικές φωνές στο 2ο live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» και απέδειξε ξανά… πως η μουσική είναι μία και έχει τη δύναμη να μας ενώνει.

Στην κατάμεστη, βραβευμένη αίθουσα "Vmax Sphera"των Village Cinemas του The Mall Athens, ο Στέλιος Ρόκκος και η Ευρυδίκη ένωσαν τις φωνές τους σε μια ανατρεπτική «νύχτα», ξεσηκώνοντας ξανά τους ακροατές και καλεσμένους του ΡΥΘΜΟΥ 94.9!

