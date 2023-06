Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: φορτηγά - ψυγεία για τις σορούς ναύλωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σύμφωνα με πληροφορίες στο αλιευτικό επέβαινα περίπου 750 επιβάτες, με αποτέλεσμα να εκφράζονται φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς.

Για μια τραγωδία ανείπωτη κάνει λόγο σε δήλωσή του στην «Καθημερινή» ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Ε. Νίκας, για το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου. Σύμφωνα με το Λιμενικό, έως τώρα έχουν ανασυρθεί 78 σοροί μεταναστών.

Όπως είπε ο κ. Νίκας, εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασης, στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί, περίπου στις 16:00, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Κατά δήλωση των ανθρώπων που μετέβαιναν στο πλοίο, οι επιβαίνοντες ήταν 750. Φοβόμαστε ότι δυστυχώς θα ανέβει πολύ ο αριθμός των νεκρών», σημείωσε ο περιφερειάρχης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, δεδομένου ότι το Νοσοκομείο Καλαμάτας δεν διαθέτει υποδομές για το πλήθος των νεκρών, η Περιφέρεια έχει δρομολογήσει ήδη τη «ναύλωση» φορτηγών ψυγείων για τη σωστή διαχείριση των σορών. «Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στους ζωντανούς και τους νεκρούς αυτού του ναυαγίου», είπε ο ίδιος.

Ο κ. Νίκας πρόσθεσε πως έχει ήδη ετοιμαστεί χώρος υποδοχής στην πόλη της Καλαμάτας για τους διασωθέντες, με την Περιφέρεια να συντονίζει το έργο της κάλυψης των αναγκών σε είδη όπως κουβέρτες, ρούχα, αλλά και τρόφιμα.

Σημειώνεται πως το αλιευτικό σκάφος είχε αποπλεύσει, κατά τις πρώτες πληροφορίες των αρχών, από το Τομπρούκ (Λιβύη) και οι ελληνικές αρχές ειδοποιήθηκαν σχετικά από τις ιταλικές. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί συνολικά 104 μετανάστες.

Οι τέσσερις από αυτούς παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρονται με ελικόπτερο S/P στο Νοσοκομείο Καλαμάτας με υποθερμία. Οι άλλοι 100 μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Η έρευνα του Λιμενικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το αλιευτικό σκάφος που ανετράπη είναι μήκους 30 μέτρων.

