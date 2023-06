Κόσμος

Σίλβιο Μπερλουσκόνι: το τελευταίο αντίο στον “Καβαλιέρε” (εικόνες)

Θλίψη στο "ύστατο χαίρε" για τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Η εξόδιος ακολουθία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι άρχισε, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, στις 15.00 ώρα Ιταλίας, στον καθεδρικό ναό Ντουόμο του Μιλάνου.

Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, με κατάμεστη την κεντρική πλατεία της ιταλικής συμπρωτεύουσας, στην σορό του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού αποδόθηκαν στρατιωτικές τιμές από όλα τα σώματα των ενόπλων δυνάμεων.

Πριν αρχίσει η τελετή, με παρατεταμένο χειροκρότημα, εντός και εκτός του ναού, χιλιάδες πολίτες, συγγενείς και επίσημοι, είπαν το στερνό αντίο στον «Καβαλιέρε».

Εμφανώς συγκινημένες, στην πρώτη σειρά καθισμάτων, βρίσκονται η τελευταία σύντροφος του Μπερλουσκόνι, Μάρτα Φασίνα, η πρωτότοκη κόρη του Μαρίνα και τα αδέλφια της Πιερσίλβιο, Λουίτζι, Μπάρμπαρα και Ελεονόρα. Συντετριμμένος, ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών και συντονιστής της Φόρτσα Ιτάλια, Αντόνιο Ταγιάνι, κοντά στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και σε ολόκληρο του υπουργικό συμβούλιο.

Πάνω στο φέρετρο, έχουν τοποθετηθεί άσπρα και κόκκινα τριαντάφυλλα, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος ο «Καβαλιέρε».

