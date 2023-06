Life

Η Coca-Cola είναι ο μεγάλος χορηγός του Colourday Festival 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φέτος το Colourday Festival είναι κερασμένο από την Coca-Cola, η οποία δεν έλειψε από το Kick-off party του event!

-

Το kick-off party του Colourday Festival 2023, διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και μας προετοίμασε για όσα θα συμβούν στις 16 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ.

To prive party του μεγαλύτερου ελληνικού φεστιβάλ τα είχε όλα: λαμπερές παρουσίες, ενδιαφέρουσες δηλώσεις, εντυπωσιακά μοριακά coloured cocktails, vibe μουσική και διάθεση ανεβασμένη στα ύψη!

Άλλωστε, φέτος, το Colourday Festival 2023, όπως όλα δείχνουν, στις 16 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης και όλα αυτά χάρη στο free ticket by Coca-Cola που είναι ακόμα διαθέσιμο στο viva.gr.

Η Coca-Cola, ένα brand απόλυτα συνδεδεμένο με τα μεγαλύτερα μουσικά events και τις πιο επικές μουσικές εμπειρίες, μας καλεί και φέτος να βρεθούμε στο Colourday Festival για να ανεβάσουμε την ένταση του καλοκαιριού με ένα επικό live, γεμάτο χρώματα και να νιώσουμε τον παλμό των performances αγαπημένων καλλιτεχνών, που σίγουρα θα μας απογειώσουν.

Για την Coca-Cola άλλωστε, η μουσική αποτελεί σταθερά έμπνευση και κινητήριο δύναμη για τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών που μας φέρνουν όλους ακόμα πιο κοντά, παρέα πάντα με μια δροσιστική Coca-Cola!

Παράλληλα, στο εντυπωσιακό περίπτερο της Coca-Cola στον χώρο του φεστιβάλ, θα μας περιμένουν πολλές δράσεις και εκπλήξεις για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ανάμνηση αυτής της ξεχωριστής ημέρας.

Μην ξεχνάτε και τις πολλές εκπλήξεις που σας περιμένουν στο Coca-Cola App!

(H Μαρία Φήττα, Media Μanager Coca-Cola, Ελλάδα-Κύπρο-Μάλτα μαζί με τον Αντώνη Θεοχάρη, Brand Manager Coca-Cola, Ελλάδα-Κύπρο-Μάλτα)

Ανάμεσα στους καλεσμένους που παρευρέθηκαν στο Kick-off party ήταν η Δέσποινα Βανδή, το lead act της φετινής διοργάνωσης, η Αναστασία, ο Stan Αντιπαριώτης οι Kings, ο Ivan Greko, η Άσπα, αλλά και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες που φέτος θα εμφανιστούν on stage για ένα φαντασμαγορικό show. Εντυπωσιακοί ήταν και οι παρουσιαστές Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βενετία Καμάρα, Άγγελος Πάτσης και Νεφέλη Μεγκ, που δηλώνουν πανέτοιμοι να μεταδώσουν τον παλμό σε μια arena πλημμυρισμένη από χρώμα.

Τέλος, στη ξεχωριστή αυτή βραδιά ήταν μαζί μας ο ΑΝΤ1 TV που θα μεταδώσει τηλεοπτικά το Colourday Festival 2023.

Μπείτε τώρα στο viva.gr, και κλείστε το δωρεάν εισιτήριό σας κερασμένο από την Coca-Cola. Η κράτηση εισιτηρίου είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να μπείτε στον χώρο του φεστιβάλ.

#CocaColaGreece

#CokeStudio

#16June

#Colourdayfestival

#Colourday

#OAKA

#Athens