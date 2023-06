Πολιτική

Ναυάγιο στην Πύλο: Αναβάλλονται οι προεκλογικές εκδηλώσεις

Οι πολιτικοί αρχηγοί ακυρώνουν τις προγραμματισμένες προεκλογικές τους εκδηλώσεις λόγω του πολύνεκρου ναυαγίου στην Πύλο.

Οι πολιτικοί αρχηγοί αναβάλλουν τις προγραμματισμένες για σήμερα προεκλογικές εκδηλώσεις λόγω του τραγικου ναυαγίου στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου.

Ο Πρόεδρος της ΝΔ , Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του τραγικού ναυαγίου σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου και για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι λόγω του τραγικού ναυαγίου, η προγραμματισμένη για σήμερα προεκλογική συγκέντρωση της ΝΔ στην Πάτρα με ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναβάλλεται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναστέλλει τις σημερινές προεκλογικές εκδηλώσεις του

«Η απίστευτη τραγωδία της Πύλου συγκλονίζει όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες προσφυγικές και μεταναστευτικές τραγωδίες των τελευταίων ετών. Δυσκολεύεται κανείς να βρει τις λέξεις για να εκφράσει τον πόνο για τόσες ζωές που χάθηκαν τόσο άδικα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Το ναυάγιο της Πύλου ήρθε με τον πλέον δραματικό τρόπο να υπενθυμίσει ότι το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με ευκολίες, κραυγές και δημαγωγία. Δεν υπάρχουν απλές λύσεις για ένα από τα πιο σύνθετα διεθνή ζητήματα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Μας υπενθυμίζει όμως και κάτι άλλο, πιο σημαντικό. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν είναι νούμερα στις στατιστικές. Είναι άνθρωποι που χρήζουν σεβασμού, είναι ζωές που μετράνε όπως όλες οι άλλες ζωές. Γι' αυτό, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να μη ζήσουμε άλλη τέτοια τραγωδία. Δεν πρέπει να αφήσουμε να ναυαγήσει η ανθρωπιά μας».

«Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, αναστέλλονται οι σημερινές προεκλογικές εκδηλώσεις του κόμματος», καταλήγει η εν λόγω ανακοίνωση.

ΠΑΣΟΚ: Ακυρώθηκε η εκδήλωση για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Στην ακύρωση της εκδήλωσης, για την παρουσίαση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μετέβη νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης στον χώρο της εκδήλωσης και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το λόγο της ακύρωσης, ενώ την ίδια στιγμή όλα τα στελέχη του κόμματος έλαβαν οδηγία να αναβάλουν κάθε πρωτοβουλία και δράση που είχαν προγραμματίσει για σήμερα. Παράλληλα αναβλήθηκε και η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star Channel.

