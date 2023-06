Πολιτική

Ναυάγιο στην Πύλο: αποδοκιμασίες στην Σακελλαροπούλου (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετέβη στην Καλαμάτα και έτυχε αποδοκιμασιών απο συγκεντρωμένους.

Η πολύνεκρη τραγωδία στην Πύλο, με τη βύθιση σκάφους που μετέφερε παράνομα μετανάστες, έχει συγκλονίσει με τις προσπάθειες ανάσυρσης σορών και ανέυρεσης τυχόν επιζόντων συνεχίζονται.

Στην Καλαμάτα, και πιο συγκεκριμένα στις αποθήκες του λιμανιού όπου φιλοξενούνται προσωρινά διασωθέντες μετανάστες, έφτασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία έγινε αποδέκτης αποδοκιμασιών από συγκεντρωμένους.

Όταν η πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στο λιμάνι της Καλαμάτας και κατευθύνθηκε προς το χώρο όπου φιλοξενούνται οι διασωθέντες από το ναυάγιο δύο μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ τις φώναξαν "ντροπή ντροπή" επειδή συμφωνεί με την επέκταση του φράχτη στον Έβρο.

Αποχωρώντας η Κατερίνα Σακελλαρόπουλου θέλησε να συνομιλήσει με τα δύο μελη της νεολαιας του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνοντας τους πως έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές και πως δεν είναι κατάλληλη στιγμή για πολιτικές αντιπαραθέσεις τους επισήμανε μάλιστα πως εκείνη δεν είναι υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές και πως δεν είναι εύκολο να λυθεί το μεταναστευτικό.

Ούτε πως είναι το κατάλληλο σημείο για αντιπαράθεση. Ανέφερε μάλιστα πως ευθύνες έχουν και οι διακινητές που την βάζουν εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές σε σαπιοκάραβα και τους μεταφέρουν κάτω από αντίξοες συνθήκες όταν μάλιστα οι νεαροί την έπαιρνα επειδή φωτογραφήθηκε στο φράχτη του Έβρου εκείνη του απάντησε πως ο φράχτης είναι τα σύνορα της χώρας.

Νωρίτερα σε δηλώσεις της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε το ναυάγιο «τραγωδία». «Δεν θα μάθουμε ποτέ πόσοι είναι οι νεκροί», πρόσθεσε κατά την ενημέρωση από τους διασώστες. Αυτή την ώρα η κυρία Σακελλαροπούλου έχει μεταβεί στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, όπου λαμβάνει χώρα σύσκεψη για τους από εδώ και πέρα χειρισμούς και ακολούθως θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σημειώνεται ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν παρούσα σε αιμοδοσία, από την οποία αποχώρησε εσπευσμένα για να βρεθεί δίπλα στους διασωθέντες από το ναυάγιο.

