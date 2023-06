Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών

Το πολύνεκρο ναυάγιο εξελίσσεται σε ένα από τα χειρότερα των τελευταίων ετών στη Μεσόγειο

Στους 79 ανήλθαν σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι νεκροί από το ναυάγιο αλιευτικού σκάφους που σημειώθηκε 47 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου σε διεθνή ύδατα.

Το Λιμενικό Σώμα, έπειτα από ευρεία επιχείρηση κατάφερε να περισυλλέξει 104 άτομα εκ των οποίων τα τέσσερα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας για ιατρικές εξετάσεις. Σημειώνεται ότι κατά τον εντοπισμό των διασωθέντων κανείς δεν έφερε σωστικό εξοπλισμό (σωσίβιο).

Ολοι οι επιβαίνοντες του αλιευτικού σκάφους αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου έχει οργανωθεί υποδοχή σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο σημείο των ερευνών επιχειρούν δύο περιπολικά σκάφη ένα ναυαγοσωστικό του λιμενικού μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού επτά παραπλέοντα πλοία ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες στο αλιευτικό επέβαιναν πάνω από 400 άνθρωποι, ωστόσο μαρτυρίες διασωθέντων ανεβάζουν αυτό τον αριθμό ακόμη και στους 700.

Από νωρίς το πρωί, στην περιοχή έσπευσε προκειμένου να συντονίσει τις επιχειρήσεις του ΕΚΑΒ, ο Πρόεδρος του, Νίκος Παπαευσταθίου. Πηγές του ΕΚΑΒ ανέφεραν στον ΑΝΤ1, ότι «από την πρώτη στιγμή, το ΕΚΑΒ λειτούργησε με υποδειγματικό τρόπο όπως ακριβώς προβλέπουν τα σχέδια δράσης του»«έγινε συντονισμένα μια τεράστια επιχείρηση και μεγάλος αριθμός διασωστών προσήλθε εθελοντικά για να βοηθήσει, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα σε κανέναν τομέα του ΕΚΑΒ».

Την ίδια ώρα με λεωφορεία μεταφέρονται στο Ηράκλειο, οι 80 περίπου μετανάστες που εντοπίστηκαν αργά χθες το βράδυ στα ανοιχτά των Καλών Λιμένων, ενώ επέβαιναν σε ιστιοφόρο που αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη. Οι μετανάστες και ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, προέρχονται, μεταξύ άλλων, από τη Συρια, το Ιράκ και την Παλαιστίνη και είναι ολοι σε καλή κατάσταση. Το σημείο που μεταφέρονται είναι η αίθουσα λιμενεργατών στο Ηράκλειο, ενώ ανάμεσά τους είναι μια έγκυος που λόγω της κατάστασης της μεταφέρεται σε νοσοκομείο

Φωτογραφίες από το πλοίο που ναυάγησε ανοιχτά της Πύλου έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό, λίγη ώρα πριν ανατραπεί και παρασύρει στον βυθό δεκάδες δυστυχισμένους ανθρώπους.

Οι φωτογραφίες δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να στοιβάζονται κυριολεκτικά πάνω στο πλοίο, ενώ άγνωστος αριθμός ανθρώπων ήταν κλεισμένοι στο αμπάρι και στους εσωτερικούς χώρους του πλοίου.

Στην Καλαμάτα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Στην Καλαμάτα, εκεί όπου μεταφέρονται οι διασωθέντες μετανάστες της ναυτικής τραγωδίας που συνέβη ανοιχτά της Πύλου, μεταβαίνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Προέδρος της Δημοκρατίας αναμένεται επίσης να επισκεφτεί το Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Οι πολιτικοί αρχηγοί επικοινώνησαν με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά και ενημερώθηκαν για την πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό και διάσωση τυχόν επιζώντων. Παράλληλα, το πολύνεκρο ναυάγιο που εξελίσσεται σε ένα από τα χειρότερα των τελευταίων ετών στη Μεσόγειο, ανέτρεψε και το προεκλογικό πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών με τον πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη να ακυρώνει την επίσκεψη και ομιλία του στην Πάτρα, και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα να ακυρώνει την επίσκεψή του στη Σητεία. και όλες τις κομματικές εκδηλώσεις σήμερα Κλιμάκια των κομμάτων μεταβαίνουν στην Καλαμάτα. Στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα μεταβαίνει ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Μητσοτάκης: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, προέχει η σωτηρία όσο το δυνατόν περισσότερων ζωών



«Το Μεταναστευτικό παραμένει πρόβλημα το οποίο απαιτεί συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Ώστε τα άθλια δίκτυα των εγκληματιών που διακινούν απελπισμένους ανθρώπους να βρουν, επιτέλους, την αποφασιστική απάντηση που τους αξίζει», τονίζει ο πρόεδρος της ΝΔ

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το σημερινό τραγικό ναυάγιο στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου, νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου. Εκφράζω τη θλίψη μου για την απώλεια τόσων αθώων ζωών. Και, ήδη, οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας είναι στη διάθεση της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης.

Είναι στιγμές αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Τώρα προέχει η σωτηρία όσο το δυνατόν περισσότερων ζωών. Το νέο περιστατικό, ωστόσο, αναδεικνύει με τρόπο δραματικό ότι το Μεταναστευτικό παραμένει πρόβλημα το οποίο απαιτεί συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Ώστε τα άθλια δίκτυα των εγκληματιών που διακινούν απελπισμένους ανθρώπους να βρουν, επιτέλους, την αποφασιστική απάντηση που τους αξίζει» αναφέρει σε νεότερη δήλωσή του.

Τσίπρας:Πρόκειται για μια ανθρώπινη τραγωδία

"Όσο περνάνε τα λεπτά, αυξάνονται οι νεκροί στο ναυάγιο νοτιοδυτικά της Πύλου. Πρόκειται για μια ανθρώπινη τραγωδία, η οποία αποτυπώνει με τον πιο θλιβερό τρόπο την απελπισία όσων αναζητούν άσυλο στην Ευρώπη. Η στιγμή απαιτεί να προτάξουμε την ανθρωπιά και να σταθούμε δίπλα στους επιζήσαντες του ναυαγίου, εντείνοντας παράλληλα κάθε προσπάθεια εντοπισμού των αγνοουμένων. Επικοινώνησα πριν από λίγο με τον Υπηρεσιακό Πρωθυπουργό, Ιωάννη Σαρμά, προκειμένου να ενημερωθώ για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Ήδη κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με επικεφαλής την Αθηνά Λινού και τον Αλέξη Χαρίτση είναι στην περιοχή: έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.





Ανδρουλάκης: Για άλλη μια φορά έμποροι ψυχών οδήγησαν εκατοντάδες ανθρώπους σε τραγωδία

"Επικοινώνησα πριν από λίγο με τον Πρωθυπουργό, κ. Σαρμά, και με ενημέρωσε για το μέγεθος της τραγωδίας. Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι. Η σκέψη μας είναι στους διασώστες, που δίνουν μάχη με τον χρόνο" είπε όνισε για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

"Για άλλη μια φορά αυτοί οι έμποροι ψυχών οδήγησαν εκατοντάδες ανθρώπους σε μια τραγωδία στη Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους, διότι συνεχίζουμε να έχουμε τραγικά αποτελέσματα" κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

ΚΚΕ: Στο δίλημμα “τα κέρδη τους, ή οι ζωές μας”, η απάντηση κι εδώ είναι μόνο μία: Οι ζωές των ανθρώπων!



Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας έσπευσε εκτάκτως σήμερα, στην Καλαμάτα προκειμένου να ενημερωθεί για το ναυάγιο στην Πύλο, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση του το ΚΚΕ.

"Το νέο πολύνεκρο ναυάγιο ξεριζωμένων ανοιχτά της Πύλου έρχεται να συμπεριληφθεί στην αιματηρή βάρβαρη λίστα των ανάλογων δεκάδων ναυαγίων στη Μεσόγειο και το Αιγαίο κάθε χρόνο. Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός είναι δεκάδες νεκροί με τον αριθμό διαρκώς να αυξάνεται.

Είναι αποκαλυπτικό ότι με βάση τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο αριθμός των νεκρών και αγνοούμενων ξεριζωμένων στη Μεσόγειο φτάνει ήδη, στα μισά του έτους στο 2023, τους 1.037, ενώ πέρυσι, ο αριθμός αυτός έφτασε περίπου στους 2.400 ανθρώπους!!! Την ίδια ώρα, τα επιτελεία της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων βρίσκονται σε πυρετώδεις διαπραγματεύσεις για το Νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, όπως εκφράστηκε και με την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου πριν από λίγες ημέρες στο Λουξεμβούργο"

Οι κυβερνήσεις των λεγόμενων πρώτων χωρών υποδοχής, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές. Το προωθούμενο νέο Σύμφωνο επισφραγίζει τον ενταφιασμό της Συνθήκης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και σηματοδοτεί την παραπέρα ένταση της καταστολής σε βάρος των ξεριζωμένων. Η πολιτική της έντασης της καταστολής, με την Frontex, τους ορατούς και αόρατους φράχτες, τον εγκλωβισμό στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις απελάσεις και τις απαράδεκτες λίστες των λεγόμενων “ασφαλών” χωρών, είναι αυτή που γιγαντώνει τη δράση των κυκλωμάτων διακινητών και σπρώχνει τους ξεριζωμένους στα ταξίδια του τρόμου.

Καλούμε τον ελληνικό λαό να ορθώσει το ανάστημά του ενάντια στην “κανονικότητα” των καθημερινών ειδήσεων για νεκρούς και αγνοούμενους στον Έβρο και το Αιγαίο. Να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τον πόλεμο, που γίνονται για τα κέρδη των ιμπεριαλιστών ληστών και προκαλούν τον θάνατο και τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων. Να διεκδικήσει την ουσιαστική προστασία των ξεριζωμένων και την κατάργηση όλου του άδικου πλαισίου καταστολής σε βάρος τους.

Στο δίλημμα “τα κέρδη τους, ή οι ζωές μας”, η απάντηση κι εδώ είναι μόνο μία: Οι ζωές των ανθρώπων!Στην περιοχή βρίσκεται αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Νίκο Κουτουμάνο, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Γραμματέας της Οργάνωσης Πελοποννήσου" αναφέρει το ΚΚΕ..

Ελληνική Λύση: Η τραγωδία με το ναυάγιο στην Πύλο καταδεικνύει τις ευθύνες των κυβερνήσεων

"Η τραγωδία με το ναυάγιο στην Πύλο καταδεικνύει τις ευθύνες των κυβερνήσεων με την ανοχή που επιδεικνύουν στους απάνθρωπους δουλέμπορους και στους συνεργούς τους.

Εάν οι προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για ισόβια στους δουλέμπορους και κλείσιμο των ΜΚΟ που «θησαυρίζουν» από το εμπόριο ψυχών και τον ανθρώπινο πόνο είχαν εισακουστεί, θα είχαν σωθεί ανθρώπινες ζωές" αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Βαρουφάκης: Με κομμένη την ανάσα διαβάζουμε για δεκάδες πνιγμένους πρόσφυγες ανοικτά της Πύλου





"Με κομμένη την ανάσα διαβάζουμε για δεκάδες πνιγμένους πρόσφυγες ανοικτά της Πύλου

Όσο περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες, οι σκέψεις μας στα θύματα και στους δικούς τους που κρέμονται στην άκρη ενός τηλέφωνου κάπου μακρυά να μάθουν αν οι άνθρωποι τους ζουν ή όχι" 'εγραψε στην ανάρτησή του ο Γιάνης Βαρουφάκης.





Σκέψεις για αναβολή του debate μετά το ναυάγιο στην Πύλο

Το ενδεχόμενο να αναβληθεί το debate των πολιτικών αρχηγών για λίγα 24ωρα λόγω του πολύνεκρου ναυαγίου στην Πύλο συζητείται σύμφωνα με το Mega ανάμεσα στους δημοσιογράφους που θα συμμετάσχουν σε αυτό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει βαρύ κλίμα σε όλα τα κόμματα αλλά κυρίως έντονος προβληματισμός μεταξύ των δημοσιογράφων και εξετάζεται το ενδεχόμενο λόγω του δραματικού αυτού γεγονότος να αναβληθεί για λίγες ημέρες το debate.

Τρία άτομα από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου μεταφέρθηκαν στο Λιμεναρχείο Καλαμάτας για ανάκριση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παράλληλα, στην Καλαμάτα μεταβαίνει και ειδική ομάδα αναγνώρισης θυμάτων και καταστροφών, όπως και ιατροδικαστές από την Αθήνα για τη διαδικασία της νεκροτομής των θυμάτων.

Οι Αρχές αναζητούν τώρα τα αίτια του ναυαγίου. Το βράδυ της Τρίτης σκάφος του Λιμενικού επιβεβαίωσε ότι στο σκάφος επέβαινε πολύ μεγάλος αριθμός μεταναστών, και παρά την άρνηση για λήψη βοήθειας, το σκάφος του Λιμενικού παρέμεινε κοντά στο αλιευτικό που συνέχιζε την πορεία του, ώσπου τα ξημερώματα σήμερα το αλιευτικό ανετράπη και στη συνέχεια βυθίστηκε, παρασύροντας στο βυθό άγνωστο αριθμό επιβατών του.

Στο λιμάνι της Καλαμάτας οι διασωθέντες

Οι διασωθέντες μετανάστες αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Οι μετανάστες που περισυλλέχθηκαν από το γιοτ «Mayan Queen IV» έφτασαν στο λιμάνι, στις αποθήκες του οποίου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση με δυνάμεις της Πυροσβεστικής και δεκάδες ασθενοφόρα για πιθανή μεταφορά μεταναστών στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Η πλειοψηφία των μεταναστών είναι άνδρες, με τους περισσότερους εξ αυτών να βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση.

Η μεταφορά των πρώτων μεταναστών από όσους κρίθηκε απαραίτητο να μεταβούν στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας, έχει ξεκινήσει.

