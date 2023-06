Αθλητικά

Παναθηναϊκός: “εκτός” ο Πονίτκα στο game 4 με τον Ολυμπιακό

Ο Πολωνός γκαρντ, θα λείπει από τον τέταρτο τελικό της Basket League, μεταξύ των αιωνίων.

Χωρίς τον Ματέους Πονίτκα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στον αυριανό (15/6, 21:15) 4ο τελικό των πλέι οφ της Basket League με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Ο Πολωνός γκαρντ/φόργουορντ δεν προπονήθηκε σήμερα (14/6) και θα μείνει εκτός του Game 4, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που υπέστη στον 3ο τελικό με τους «ερυθρολεύκους» στο ΣΕΦ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πονίτκα είχε τραυματιστεί στη μύτη και το άνω χείλος στη διάρκεια του Game 3 της σειράς των τελικών με τον Ολυμπιακό και δεν προπονήθηκε χθες (13/6), ενώ σήμερα (14/6) θα γινόταν επανεκτίμηση της κατάστασής του.

Προφανώς κρίθηκε ότι δεν είναι έτοιμος κι έτσι θα απουσιάσει από το αυριανό ντέρμπι «αιωνίων», το οποίο είναι «τελικός» για τον Παναθηναϊκό που χάνει με 2-1 και χρειάζεται μόνο νίκη στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, προκειμένου να μείνει «ζωντανός» στη διεκδίκηση του τίτλου και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο -και τελευταίο- παιχνίδι.

