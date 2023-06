Τοπικά Νέα

Λαμία: η ποινή για τον πατέρα που βίαζε τα παιδιά του

Τα παιδιά ζούσαν έναν εφιάλτη στα χέρια του πατέρα τους, που κακοποιούσε και την καρκινοπαθή σύζυγό του.

Ο εφιάλτης που ζούσαν στα χέρια του πατέρα τους, αναβίωσε για δύο αδερφές από πολύτεκνη οικογένεια σε χωριό του Δομοκού, το πρωί της Τετάρτης (14/6/23) στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας.

Στο εδώλιο κάθισε ο 60χρονος - σήμερα - πατέρας, ο οποίος και σε πρώτο βαθμό είχε αρνηθεί τα πάντα, τόσο για την πράξη του βιασμού κατ’ εξακολούθηση ή τις γενετήσιες πράξεις με ανήλικες εκ των οποίων η μία δεν είχε συμπληρώσει ούτε τα 12 έτη, αλλά και για την ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή.

Πρωτόδικα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρπενησίου, είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 24 ετών με συνολικά εκτιόμενη ποινή τα 20 έτη, ενώ και το ΜΟΕ επέβαλλε ποινή κάθειρξης 23 ετών και έξι μηνών με την ίδια διάρκεια παραμονής στις φυλακές.

Το χρονικό του μαρτυρίου

Το μαρτύριο για τη μεγαλύτερη από τις δύο αδερφές (το 2ο από τα 4 κορίτσια της οικογένειας), που ακόμη και σήμερα που έχει ενηλικιωθεί δεν μπορεί να ξεχάσει, είχε ξεκινήσει από την ηλικία των 7 ετών, όταν άρχισε να τη χαϊδεύει και να την αναγκάζει σε εμετικές πράξεις, ενώ πριν καλά καλά γίνει 12 ετών ξεκίνησε να τη βιάζει, χρησιμοποιώντας εκτός από τη σωματική βία και τις απειλές για την κοροϊδία σε βάρος της από την κλειστή κοινωνία σε περίπτωση που μιλούσε.

Κάποια στιγμή στο στόχαστρο του «τέρατος» μπήκε και η άλλη του κόρη (5ο κατά σειρά παιδί και 3ο κορίτσι της οικογένειας), η οποία στην ηλικία 12 με 14 ετών, αντιμετώπισε πολλές φορές τις επιθέσεις του, χωρίς τελικά να υποκύψει στις ορέξεις του. Μάλιστα το κορίτσι αναγκάστηκε στα 16,5 της χρόνια να φύγει από το σπίτι αφού δεν άντεχε άλλο.

Εκείνη την περίοδο και η μεγαλύτερη αδερφή της προσπάθησε να τον σταματήσει να την βιάζει κι εκείνος την έδιωξε από το σπίτι.

Η μικρότερη αδερφή προσέτρεξε να την πάρει μαζί της και ενώ βρισκόντουσαν στη στάση του λεωφορείου για Λαμία, εκείνος έπεσε με το αυτοκίνητο πάνω τους για να τις σταματήσει, τραυματίζοντάς τες, όπως αποδεικνύεται και από τα έγγραφα του Κέντρου Υγείας Δομοκού!

Και για αυτό το περιστατικό ο κατηγορούμενος το περιέγραψε ως ατύχημα, χωρίς βέβαια να πείσει το Δικαστήριο, όπως δεν έπεισε και για τα περιστατικά που τα παιδιά του κοιμόντουσαν σε αχυρώνες και στο ποιμνιοστάσιο που διατηρούσε, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η κακή του συμπεριφορά άλλωστε εκδηλωνόταν ακόμη και στην καρκινοπαθή γυναίκα του, μετά το θάνατο της οποίας σε νεαρή ηλικία, τα προβλήματα εντάθηκαν. Τα ίδια τα παιδιά του κατέθεσαν ότι την χτυπούσε ακόμη και όταν γνώριζε για την αρρώστια της, ενώ εκείνα τα ανάγκαζε να ζητιανεύουν καθώς δεν τους παρείχε ούτε τα βασικά για να φάνε.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσε και γείτονας της οικογένειας, που είχε καλές σχέσεις με τον 60χρονο και είχε πάρει στη δούλεψή του τα δύο κορίτσια. Ήταν αυτός που όταν τα παιδιά του εκμυστηρεύτηκαν τα όσα βίωναν, τα πήρε με το αυτοκίνητό τους και τα πήγε να καταθέσουν στην Ασφάλεια Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr

