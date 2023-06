Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο - Αλεξίου στον ΑΝΤ1: Στο κατάστρωμα βρισκόντουσαν “στοιβαγμένα” πολλά άτομα (βίντεο)

Τι είπε για τα αίτια του δυστυχήματος ο Νικόλαος Αλεξίου, Πλωτάρχης και εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στον ΑΝΤ1.

«Συνεχίζουμε να επιχειρούμε ανοιχτά της Πύλου και θα το κάνουμε και τη νύχτα, με τη συνδρομή του C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας» επιβεβαίωσε ο Νικόλαος Αλεξίου, Πλωτάρχης και εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αναφερόμενος στον τραγικό ναυάγιο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και το Νίκο Χατζηνικολάου.

Σχετικά με τους επιβαίνοντες στο πλοίο – αυτούς που έχουν διασωθεί, αυτούς που έχουν ανασυρθεί νεκροί και τον αριθμό των αγνοούμενων – ο κ. Αλεξίου είπε: «Το εξωτερικό τμήμα του πλοίου ήταν γεμάτο με κόσμο, στιβαγμένα άτομα στο κατάστρωμα το ίδιο εικάζουμε και για το εσωτερικό. Δεν μπορεί να δοθεί ακριβής αριθμός με ασφάλεια, αλλά σίγουρα το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε ανασύρει μέχρι στιγμής 79 νεκρούς και έχουμε καταφέρει να σώσουμε 104 άτομα, οι 4 εκ των οποίων μεταφέρθηκαν με super puma στην Καλαμάτα στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι 100 μεταφέρθηκαν με παραπλέον πλοίο στην Καλαμάτα επίσης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

"Είχαμε ενημρωθεί από τον ιταλικό θάλαμο επιχειρήσεων για την ύπαρξη αυτού του πλοίου και το εντοπίσαμε. Όταν πλησιάσαμε το πλοίο μας είπαν ρητά πως θέλουν να πάνε Ιταλία και πως δεν θέλουν καμία βοήθεια από εμάς. Ερχόντουσαν από την Λιβύη. Εμείς αποφασίσαμε να μείνουμε κοντά με τα σκάφη και τα ξημερώματα που συνέβη η τραγωδία καταφέραμε να σώσουμε 104 ανθρώπους γιατί βρισκόμασταν κοντά» είπε χαρακτηριστικα ο κ. Αλεξίου.

Ο κ. Αλεξίου, επιβεβαίωσε ακόμη ότι το ναυάγιο σημειώθηκε σε ένα από τα βαθύτερα σημεία της Μεσογείου, ενώ σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας ανέφερε πως "προφανώς υπήρξε λάθος ναυτοσύνης ή του πλοηγού που υπήρχε επάνω στο πλοίο."





