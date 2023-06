Κοινωνία

Φωτιά σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε σε δώμα πολυκατοικίας στην οδό Ασκληπειού, στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με ενημέρωση, στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο.

#Πυρκαγιά σε δώμα πολυκατοικίας επί της οδού Ασκληπιού στην Αθήνα. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 14, 2023

Από έλεγχο που έγινε δεν υπήρξαν εγκλωβισμένα άτομα.

