Ναυάγιο στην Πύλο: συγκλονίζουν οι εικόνες με τους στοιβαγμένους μετανάστες (βίντεο)

Ένα ντοκουμέντο από το πλοίο με τους εκατοντάδες μετανάστες λίγο πριν την τραγωδία φέρνει στο «φως» ο ΑΝΤ1.

Εικόνες - ντοκουμέντο έρχονται στο "φως" της δημοσιότητας λίγες στιγμές πριν τη βύθιση του πλοίου με τους εκατοντάδες μετανάστες στα ανοιχτά της Πύλου.

Όπως μαρτυρούν και οι εικόνες που τραβήχτηκαν απο drone στης FRONTEX λίγο πριν την τραγωδία, εκατοντάδες άνθρωποι είναι "στοιβαγμένοι" σε όλο το σκάφος, χωρίς σωσίβια, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους, ότι δηλαδή στο σκάφος επέβαιναν εκατοντάδες ψυχές.

Για τα αίτια του δυστυχήματος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Νικόλαος Αλεξίου, Πλωτάρχης και εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Σχετικά με τους επιβαίνοντες στο πλοίο ο κ. Αλεξίου είπε αυτό που "φανέρωσαν" και οι εν λόγω εικόνες: «Το εξωτερικό τμήμα του πλοίου ήταν γεμάτο με κόσμο, στιβαγμένα άτομα στο κατάστρωμα το ίδιο εικάζουμε και για το εσωτερικό. Δεν μπορεί να δοθεί ακριβής αριθμός με ασφάλεια, αλλά σίγουρα το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε ανασύρει μέχρι στιγμής 79 νεκρούς και έχουμε καταφέρει να σώσουμε 104 άτομα, οι 4 εκ των οποίων μεταφέρθηκαν με super puma στην Καλαμάτα στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι 100 μεταφέρθηκαν με παραπλέον πλοίο στην Καλαμάτα επίσης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από νωρίς το πρωί, στην περιοχή έσπευσε προκειμένου να συντονίσει τις επιχειρήσεις του ΕΚΑΒ, ο Πρόεδρος του, Νίκος Παπαευσταθίου. Πηγές του ΕΚΑΒ ανέφεραν στον ΑΝΤ1, ότι «από την πρώτη στιγμή, το ΕΚΑΒ λειτούργησε με υποδειγματικό τρόπο όπως ακριβώς προβλέπουν τα σχέδια δράσης του». Παράλληλα επεσήμαναν ότι «έγινε συντονισμένα μια τεράστια επιχείρηση και μεγάλος αριθμός διασωστών προσήλθε εθελοντικά για να βοηθήσει, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα σε κανέναν τομέα του ΕΚΑΒ».

Δελτίο τύπου για την τραγωδία εξέδωσε και το Υπουργείο Ναυτιλίας στο οποίο αναφέρει αναλυτικά:

"Τα γεγονότα όπως καταγράφηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας έχουν ως ακολούθως:

- Χθες το πρωί 13/6 γύρω στις 11:00 από το Κέντρο Επιχειρήσεων Ρώμης ενημερώθηκε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ότι υπάρχει ένα αλιευτικό σκάφος με μεγάλο αριθμό μεταναστών (στα διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου) σύμφωνα με πληροφορία που ελήφθη στις ιταλικές αρχές έπειτα από κλήση ακτιβίστριας ΜΚΟ.

- Το Λιμενικό Σώμα προέβη στη διαδικασία επαλήθευσης. Ελικόπτερο του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. απογειώθηκε περί τις 13:50 από Μυτιλήνη με προορισμό το αλιευτικό σκάφος.

- Στις 15:35 εντοπίστηκε το αλιευτικό σκάφος από το ελικόπτερο του Λιμενικού να πλέει με σταθερή πορεία και ταχύτητα έχοντας ικανό αριθμό ατόμων στα εξωτερικά καταστρώματα αυτού.

- Αμέσως μετά τον εντοπισμό από το ελικόπτερο, ενημερώθηκαν τα παραπλέοντα στην περιοχή πλοία και τους ζητήθηκε να αλλάξουν πορεία και να ενημερώνουν το ΕΚΣΕΔ για τις κινήσεις και την εν γένει κατάσταση του αλιευτικού σκάφους.

- Ταυτόχρονα δόθηκε εντολή σε πλοίο 40 μέτρων του Λιμενικού Σώματος να αποπλεύσει από τα Χανιά Κρήτης προς το Ιόνιο και την περιοχή του αλιευτικού.

- Η πρώτη επικοινωνία με το αλιευτικό σκάφος μετά από δυσκολία επετεύχθη περί τις 14:00.

- Το αλιευτικό σκάφος δεν ζήτησε καμία συνδρομή από το Λιμενικό Σώμα και την Ελλάδα.

- Δεύτερη απογείωση του ελικοπτέρου περί τις 18:00, όπου πάλι διαπιστώθηκε ότι το σκάφος πλέει με σταθερή πορεία και ταχύτητα.

- Επετεύχθη επικοινωνία του ΕΚΣΕΔ με το σκάφος μέσω δορυφορικού τηλεφώνου περί ώρα 18:30. Ο χρήστης του δορυφορικού τηλεφώνου που επέβαινε στο σκάφος, ο οποίος μιλούσε αγγλικά, απάντησε ότι το σκάφος δεν κινδυνεύει, δεν επιθυμούν βοήθεια πλην τροφίμων και νερού και ότι επιθυμούν να συνεχίσουν με προορισμό την Ιταλία.

- Το ΕΚΣΕΔ απέστειλε ένα παραπλέον πλοίο με σημαία Μάλτας το οποίο προσέγγισε περί τις 18:00 το αλιευτικό, και αφού το αλιευτικό σταμάτησε - όπως του ζητήθηκε από το εμπορικό πλοίο – του προμήθευσε τρόφιμα και νερό.

- Επανειλημμένως ρωτήθηκε το αλιευτικό από το εμπορικό πλοίο αν επιθυμεί επιπλέον συνδρομή ή αν κινδυνεύει ή αν θέλει κάτι άλλο από την Ελλάδα. Απάντησαν «δεν θέλουμε τίποτα άλλο από το να συνεχίσουμε για Ιταλία».

- Στη συνέχεια βρέθηκε και δεύτερο παραπλέον, ελληνικό αυτή τη φορά πλοίο, που απεστάλη στο αλιευτικό γύρω στις 21:00 προκειμένου να δοθούν επιπλέον τροφοεφόδια και οποιαδήποτε άλλη συνδρομή. Έλαβαν μόνον το νερό, ενώ τα λοιπά εφόδια τα πέταξαν στη θάλασσα.

- Από τις 15:30 μέχρι τις 21:00 ο θάλαμος επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας είχε επανειλημμένως επικοινωνία με το αλιευτικό μέσω δορυφορικού τηλεφώνου. Σε όλες επαναλάμβαναν σταθερά ότι επιθυμούν να πλεύσουν προς Ιταλία και δεν ήθελαν καμία συνδρομή από την Ελλάδα.

- Στις 22:40 κατέπλευσε πλησίον του αλιευτικού το σκάφος του Λιμενικού Σώματος από την Κρήτη. Παρέμεινε σε απόσταση και το παρατηρούσε διακριτικά, χωρίς να διαπιστώνει πρόβλημα στην πλεύση του, καθώς είχε σταθερή πορεία και ταχύτητα.

- Αυτό συνεχίστηκε μέχρι τις 01:40 της 14ης Ιουνίου. Την ως άνω ώρα ο επιβαίνων στο αλιευτικό ενημέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου ότι παρουσιάστηκε βλάβη στη μηχανή του σκάφους και έπαψε να κινείται.

- Το συγκεκριμένο γεγονός επιβεβαιώθηκε και από το παραπλέον πλωτό του Λιμενικού.

- Άμεσα το πλωτό του Λ.Σ. προσπάθησε να προσεγγίσει το αλιευτικό για να διαπιστώσει το πρόβλημα

- Στις 02:04 πμ ο Κυβερνήτης του παραπλέοντος σκάφους του Λ.Σ. ενημέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων ότι είδε το αλιευτικό να παίρνει μια δεξιά στη συνέχεια μια απότομη αριστερά κλίση και μετά άλλη μια δεξιά κλίση τόσο μεγάλη που είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του αλιευτικού (ναυτ. Ορολογία «παλάντζο»).

- Σε δέκα με δεκαπέντε λεπτά αργότερα το σκάφος βυθίστηκε ολοσχερώς. Πλήθος επιβαινόντων που βρίσκονταν στα εξωτερικά καταστρώματα έπεσαν στη θάλασσα."

