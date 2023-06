Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση με νέο πρόσωπο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη προπόνηση των «πράσινων» για τη νέα σεζόν. Το μήνυμα του Παπαδημητρίου στους παίκτες.

-

Η αγωνιστική περίοδος 2023/24 ξεκίνησε από σήμερα (Τετάρτη, 14/6) με την επίσημη «πρώτη» των «πράσινων» στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρωί έγιναν τα απαραίτητα μοριακά τεστ ανίχνευσης Covid-19 και το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση, η εναρκτήρια για την καλοκαιρινή προετοιμασία του «τριφυλλιού». Το «παρών» στην πρώτη του Παναθηναϊκού έδωσε και ο «νέος» Ζέκα, επιστρέφοντας έπειτα από 6 χρόνια στους «πράσινους».

Στη διάρκεια της πρώτης προπόνησης για τη νέα σεζόν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ουσιαστικά έκαναν ενεργοποίηση ενόψει των εργομετρικών τεστ που θα ακολουθήσουν το πρωί της Πέμπτης (15/6) και της Παρασκευής (16/6).

Θεραπεία λόγω της θλάσης που υπέστη σε προπόνηση της Εθνικής ομάδας, ακολούθησε ο Ιωαννίδης. Απόντες από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα είναι οι διεθνείς Σπόραρ, Τσέριν, Βέρμπιτς, Μάγκνουσον, Κλεϊνχέισλερ και Μλαντένοβιτς.

Παπαδημητρίου στους παίκτες: Να φτάσουμε την ομάδα ακόμα ψηλότερα

Πριν την έναρξη της σημερινής, πρώτης προπόνησης των παικτών του Παναθηναϊκού για τη αγωνιστική περίοδο, παρουσιάστηκε στους «πράσινους» ο νέος τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Γιάννης Παπαδημητρίου.

Ο 47χρονος τεχνικός διευθυντής έκανε μία σύντομη ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές στο «Γ. Καλαφάτης», επισημαίνοντας τα εξής:

«Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Κάνατε φανταστική δουλειά, όχι μόνο πέρσι αλλά γενικότερα τα δύο τελευταία χρόνια και το ίδιο πρέπει να συνεχίσουμε όλοι μαζί ώστε να φτάσουμε τον Παναθηναϊκό ακόμα ψηλότερα. Οτιδήποτε χρειαστείτε θα είμαι καθημερινά στη διάθεσή σας...».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας

Ναρκωτικά: Μεγάλη ποσότητα χασίς βρέθηκε σε σπίτι (εικόνες)

Ευρωμπάσκετ: Το “θαύμα” του ‘87 – Τα τελευταία λεπτά του τελικού, η νίκη και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί (βίντεο)