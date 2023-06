Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στον αέρα ο 4ος τελικός λόγω τριήμερου πένθους

Η ελληνική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στη μνήμη των θυμάτων του πολύνεκρου ναυαγίου στα ανοιχτά της Πύλου και όπως όλα δείχνουν θα επηρεάσει τον τελικό της Πέμπτης.

Το τριήμερο πένθος που κήρυξε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, Ιωάννης Σαρμάς, στη μνήμη των θυμάτων του σημερινού τραγικού ναυαγίου στα διεθνή ύδατα δυτικά της Ελλάδας, επηρεάζει τον αυριανό (15/6, 21:15) τέταρτο τελικό της Α1 Ανδρών/Basket League, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, στο ΟΑΚΑ.

Το Game 4 της σειράς βρίσκεται στον «αέρα» και οι παράγοντες των «αιωνίων» βρίσκονται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΚ-ΕΣΑΚΕ), προκειμένου να ξεκαθαρίσει η τύχη του αγώνα.

Το ενδεχόμενο της αναβολής και του ορισμού του σε νέα ημερομηνία είναι το επικρατέστερο σενάριο, ενώ άπαντες βρίσκονται εν αναμονή της επίσημης ενημέρωσης.

