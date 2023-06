Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο - Εθνικό πένθος: τι θα γίνει με τις Πανελλήνιες

Τι αναφέρει η διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με την διεξαγωγή των Πανελληνίων.

Σε κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους προχώρησε ο πρωθυπουργός, Ιωάννης Σαρμάς, μετά την τραγωδία με τους 79 νεκρούς μετανάστες από το ναυάγιο σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου.

Η διευκρινιστική ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης αναφέρει ότι το τριήμερο Εθνικό Πένθος δεν επηρεάζει τη διενέργεια των Πανελληνίων και των προαγωγικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση κανονικά θα διεξαχθούν οι οι Πανελλαδικές, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των Γυμνασίων και των Λυκείων, καθώς και οι εξετάσεις της ειδικής περιόδου των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ και ΙΕΚ κατά τη διάρκεια του τριήμερου εθνικού πένθους, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί και ο προγραμματισμός για την ημέρα λήξης μαθημάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αύριο, Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αναστελεί ήδη οι προεκλογικές εκδηλώσεις, ενώ λόγω του τριήμερου πένθους, είναι "στον αέρα" τόσο η διεξαγωγή του 4ου τελικού μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού αλλά και το ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών.

