Ναυάγιο - ντιμπέιτ: προς αναβολή η τηλεμαχία

Έκτακτη συνεδρίαση των εκπροσώπων των κομμάτων για το debate, μετά από την πολύνεκρη τραγωδία και την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους. Τα σενάρια για την πιθανότερη νέα ημέρα διεξαγωγής του.

Συνεδριάζουν εκτάκτως, την Πέμπτη στις 11:00, οι εκπρόσωποι των πέντε κοινοβουλευτικών κομμάτων, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναβολής του ντιμπέιτ, λόγω του τριημέρου εθνικού πένθους, που κηρύχθηκε για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

Η τηλεοπτική αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών είναι προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ, στις 21:00 στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, όπως ακριβώς είχε γίνει και με το προηγούμενο.

Από τους δημοσιογράφους που θα συμμετέχουν έχει τεθεί θέμα αναβολής του ντιμπέιτ μετά από την τραγωδία στην Πύλο.

Από την πλευρά της, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΡΤ δεν έχει θέσει ζήτημα αναβολής του ντιμπέιτ.

Σε περίπτωση αναβολής του debate, θεωρείται πιθανό αυτό να διεξαχθεί το Σάββατο ή την Κυριακή.

