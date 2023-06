Οικονομία

Εκλογές - ΝΔ: 8 + 3 μέτρα στήριξης στο πρώτο νομοσχέδιο

Κλείνει το μάτι για επίδομα Χριστουγέννων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας μείωσης του πέναλτι για συνταξιούχους που εργάζονται. Στα σκαριά η επέκταση του market pass.

Του Νίκου Ριογκάκου

Όλα τα μέτρα οικονομικού περιεχομένου που περιλαμβάνονται στις προεκλογικές εξαγγελίες της ΝΔ σε ορίζοντα τετραετίας θα έχουν νομοθετηθεί έως τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με τον τρόπο αυτό, ο πρόεδρος της ΝΔ επιχειρεί να απαντήσει στην κριτική που ασκήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός – όπως υποστηρίζει η Κουμουνδούρου- ότι τα μέτρα που τάζει η ΝΔ δεν έχουν περιληφθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας το οποίο έχει υποβληθεί στις Βρυξέλλες.

Από την πλευρά της η ΝΔ υποστηρίζει πως τα προεκλογικά μέτρα καλύπτονται πλήρως από τον δημοσιονομικό χώρο της επόμενης τετραετίας, όπως περιγράφεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας. Όπως δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης στο Star, «ενδεχομένως και πριν από τις διακοπές του Αυγούστου θα έχει ψηφιστεί ένα μεγάλο οικονομικό νομοσχέδιο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και θα έχουν νομοθετηθεί όλες οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης με ορίζοντα τετραετίας. …Άρα το αφορολόγητο θα εφαρμοστεί από 1/1/2024 , οι πολιτικές μας για τα τεκμήρια από 1/1/2025 και το τέλος επιτηδεύματος θα καταργηθεί σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας.»

Υπ΄ αυτό το πρίσμα, υποψηφιότητα για ένταξη στο πρώτο οικονομικό νομοσχέδιο της νέας κυβέρνησης – εφόσον η ΝΔ σχηματίσει κυβέρνηση μετά την κάλπη της 25ης Ιουνίου- βάζουν:

Η αύξηση του αφορολογήτου για οικογένειες με παιδιά από την 1η Ιανουαρίου 2024. Έχει εξαγγελθεί η αύξησή του κατά 1.000 ευρώ με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 77 εκατ. ευρώ. Τόση θα είναι και η αντίστοιχη ετήσια ωφέλεια για τους φορολογούμενους. Η αύξηση κατά 8% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με ετήσιο κόστος 49 εκατ. ευρώ. Η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με κόστος 89 εκατ. ευρώ το 2025, 222 εκατ. ευρώ το 2026 και 443 εκατ. ευρώ το 2027. Το τέλος επιτηδεύματος προβλέπεται να μειωθεί κατά 20% το 2025 και κατά 30% το 2026 με στόχο να καταργηθεί έως το τέλος της τετραετίας . Η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Το κόστος, όπως έχει αποτιμηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση ανέρχεται σε 230 εκατ. ευρώ το 2025, πρώτο έτος νέας μείωσης, με ισόποση επιβάρυνση το 2026 και σε 509 εκατ. ευρώ το 2027. Οι προβολές αυτές παραπέμπουν σε μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το 2025 και επιπλέον μισή μονάδα το 2027. Η αύξηση του επιδόματος μητρότητας στους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με κόστος 40 εκατ. ευρώ ετησίως. Η μονιμοποίηση της απαλλαγής των πρώην δικαιούχων Ε.Κ.Α.Σ. από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη με κόστος 38 εκατ. ευρώ ετησίως. Το youth pass για τους νέους που ενηλικιώνονται με κόστος 30 εκατ. ευρώ ετησίως και έτος πρώτης εφαρμογής το 2024 και Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για σπίτια που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές με κόστος περί τα 40 εκατ. ευρώ ετησίως και έτος πρώτης εφαρμογής επίσης το 2024 με βάση τα ασφαλιστήρια του 2023.

Τα μέτρα τα οποία αφορούν στο νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου 2024 αλλά και στη νέα αύξηση των συντάξεων στη βάση των επιδόσεων ανάπτυξης και πληθωρισμού είναι ήδη νομοθετημένα.

Στη συνέντευξή του στο Star, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε νέα χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων στους χαμηλοσυνταξιούχους με έμφαση σε όσους εξαιρέθηκαν από την αύξηση των συντάξεων λόγω προσωπικής διαφοράς αλλά και επέκταση του market pass το δεύτερο εξάμηνο του έτους ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειωθεί περαιτέρω το «πέναλτι» για όσους συνταξιούχους συνεχίζουν να εργάζονται και σήμερα παίρνουν το 70% των συντάξιμων αποδοχών τους, χάνοντας το 30%.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας, φέτος με την παραδοχή ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι 2,3% ( υπάρχουν εκτιμήσεις στους κόλπους του οικονομικού επιτελείου της απελθούσας κυβέρνησης για υψηλότερες επιδόσεις), το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί σε 1,1% του ΑΕΠ αλλά ο στόχος παραμένει πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ. Με αυτά τα μεγέθη, προκύπτει δημοσιονομικός χώρος της τάξεως των 800 εκατομμυρίων ευρώ και είναι στη διακριτική ευχέρεια της επόμενης κυβέρνησης η διαχείρισή του.

