Ναυάγιο στην Πύλο - Διασωθέντες στον ΑΝΤ1: 100 παιδιά ήταν μέσα στο αλιευτικό (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων από το πολύνεκρο ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου. Τι λένε από τον θάλαμο του νοσοκομείου, για τα γυναικόπαιδα που ήταν στα αμπάρια του σκάφους.

Τις πρώτες εικόνες με διασωθέντες από το πολύνεκρο ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου, οι οποίο νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας κατέγραψε ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φλαμής.

Όπως μετέφερε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για νοσηλεία παραμένουν συνολικά 28 άνδρες που διασώθηκαν από το ναυάγιο.

Ορισμένοι εξ αυτών, μιλώντας με σπαστά αγγλικά στον Κωνσταντίνο Φλαμή, μετέφεραν την πληροφορία πως στο εσωτερικό κατάστρωμα και στα αμπάρια του μοιραίου αλιευτικού βρίσκονταν στοιβαγμένες πολλές γυναίκες, αλλά και περίπου 100 παιδιά, επιβεβαιώνοντας τα πλέον εφιαλτικά σενάρια για τον τελικό απολογισμό του ναυαγίου.

Σημειώνεται πως μέχρι το πρωί της Πέμπτης, από τους 79 νεκρούς και τους 104 διασωθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες μόνο μία ήταν γυναίκα, που συγκαταλέγεται στους νεκρούς.

Συνεχίζονται, άκαρπες οι έρευνες για διασωθέντες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου.

Ολονύχτιες ήταν οι έρευνες, οι οποίες ωστόσο απέβησαν άκαρπες καθώς ο αριθμός των διασωθέντων παραμένει 104, ενώ 79 είναι οι σοροί που έχουν ανασυρθεί. Λίγο πριν τις 7 το πρωί το πλωτό ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος άρχισε να μεταφέρει περίπου 30 σορούς των επιβαινόντων σε φορτηγά-ψυγεία που βρίσκονται στο λιμάνι. Η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών που έχει ενεργοποιηθεί από χθες θα πάρει δείγματα DNA από τις σορούς, ώστε να γίνει η ταυτοποίησή τους, σύμφωνα με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στην περιοχή επιχειρούν αυτή την στιγμή 6 παραπλέοντα πλοία, 2 σκάφη του Λιμενικού Σώματος κι 1 ελικόπτερο.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει δημιουργηθεί μπροστά από το λιμάνι της Καλαμάτας, πέρασαν το βράδυ οι διασωθέντες μετανάστες που δεν έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης.

Από νωρίς το πρωί οχήματα και κλιμάκια της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται στο λιμάνι και σε ετοιμότητα να παρέχουν συνδρομή στις επιχειρήσεις, ενώ καταφτάνουν φορτηγά με νερό και τρόφιμα.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η νοσηλεύτρια του περιφερειακού τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας, Αικατερίνη Τσατά, η νύχτα κύλησε ομαλά ενώ ήδη έχουν επιστρέψει κάποια άτομα τα οποία νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν εξαντλημένοι, κοιμήθηκαν μόλις έγινε η καταγραφή τους, έφαγαν, ήπιαν το νερό τους. Κοιμούνταν, ξυπνούσαν, ήταν εξαντλημένοι σωματικά και ψυχικά. Θέλουν ψυχοκοινωνική στήριξη, θέλουν ανθρώπους να νιώσουν ασφάλεια, να νιώσουν προστατευμένοι. Τους λέμε μην ανησυχείτε, είστε ασφαλείς, είμαστε δίπλα σας, όλοι οι φορείς και νιώθουμε ότι το εισπράττουν» επισημαίνει η κ. Τσατά και προσθέτει ότι ήδη υπάρχουν συνταγογραφήσεις φαρμακευτικής αγωγής και ο Ερυθρός Σταυρός είναι έτοιμος προς εκτέλεση αυτών για να πάρουν οι άνθρωποι τα φάρμακά τους.

Αναζητούν τους συγγενείς τους

Αγωνιώδεις είναι οι εκκλήσεις συγγενών, κάποιοι από τους οποίους έχουν φτάσει στο Λιμάνι της Καλαμάτας, αναζητώντας άτομα που επέβαιναν στο αλιευτικό πλοίο. Ο Μάλεκ από τη Συρία που εδώ και 6 χρόνια ζει στη Γερμανία σήμερα το πρωί κατέφτασε στο λιμάνι της Καλαμάτας αναζητώντας τον 18χρονο αδερφό του Μοχάμεντ. Έχουν να μιλήσουν εδώ και 6 μέρες και το μόνο που γνώριζε είναι ότι είχε ξεκινήσει από τη Συρία για να πάει Ιταλία.

Τον ανιψιό του αναζητά και ο Μάριος από τη Συρία που ζει στην Κύπρο. Όπως είπε, ο ανιψιός του επέβαινε στο αλιευτικό πλοίο που ξεκίνησε από την Λιβύη και ήθελε να φτάσει στην Ιταλία. Δεν βρίσκεται στους διασωθέντες που έχουν φτάσει στο Λιμάνι της Καλαμάτας ούτε σε κάποιο νοσοκομείο.

