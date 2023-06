Κοινωνία

Βία ανηλίκων - Χολαργός: 13χρονος έδωσε 700 ευρώ για να “σώσει” τον σταυρό του παππού του (βίντεο)

Καρτέρι στον μαθητή έστησαν έφηβοι που φοιτούν σε γυμνάσια της περιοχής. Πως και γιατί “θυσίασε” τα λεφτά που μάζευε για να πάρει ποδήλατο! Του γύρισε κρυφά μέρος των χρημάτων ο ένας δράστης.

Τον τρόμο στα χέρια τεσσάρων μαθητών γυμνασίων του Χολαργού έζησε ένας 13χρονος, στον οποίο η ομάδα της «άγουρης συμμορίας» έστησε ενέδρα για να τον ληστέψει.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πατέρας του 13χρονου, συνομιλώντας με την Τζένη Κρουσταλλακίδου, οι δράστες, ηλικίας από 14 έως 16 ετών, είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα τους, έξω από το σχολείο του.

Το παιδί τους αντιλήφθηκε και έτρεξε για να τους αποφύγει. Προσπαθώντας να ξεφύγει, βρήκε καταφύγιο σε πιλοτή πολυκατοικίας, όπου όμως τον εντόπισαν και τον εγκλώβισαν, χειροδίκησαν εναντίον του και τον ακινητοποίησαν, αφού ο ένας τον έπιασε από τον λαιμό.

Προσπάθησαν τότε να αρπάξουν από τον λαιμό του τον χρυσό σταυρό που φορούσε. Τότε το παιδί, αφού τους είπε ότι ο σταυρός ήταν του παππού του και τους ζήτησε να μην του πάρουν το οικογενειακό κειμήλιο, τους αποκάλυψε πως είχε πάνω του 700 ευρώ, τα οποία μάζευε τους τελευταίους πέντε μήνες, με την συνδρομή όλης της οικογένειας, για να πάρει ποδήλατο.

Τους έδωσε τα χρήματα κι εκείνοι δεν του άρπαξαν τον σταυρό. Ο αρχηγός της τετράδας μοίρασε επί τόπου τα χρήματα στους τέσσερις δράστες.

Ο ένας εξ αυτών, κρυφά από τους άλλους τρεις, επέστρεψε στον 13χρονο ένα μέρος των χρημάτων που η παρέα του είχε κλέψει από το άτυχο αγόρι.

Μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, εντόπισαν το βράδυ της ίδιας μέρας τους κατηγορούμενους στο Χολαργό και τους οδήγησαν στο τμήμα Ασφαλείας Χολαργού-Παπάγου όπου ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της ληστείας.

Οι τέσσερις ανήλικοι, τρεις αλλοδαποί και ένας Ελληνας, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία, είναι πλέον αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη.

