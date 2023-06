Κοινωνία

Ζωγράφου – ΕΦΚΑ: Εμπρησμός αυτοκινήτου τα ξημερώματα

Από τη φωτιά στο όχημα προκλήθηκαν και φθορές στην είσοδο του ΕΦΚΑ.

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή του Ζωγράφου, στη συμβολή των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και Τραπεζούντος.

Στόχος ήταν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο του ΕΦΚΑ, έξω από τα γραφεία του οργανισμού.

Η φωτιά στο όχημα, που προκάλεσε και φθορές στην είσοδο του ΕΦΚΑ, κατασβέσθη από τον φύλακα του κτηρίου.

Στο σημείο της έκρηξης βρέθηκαν ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικά και γκαζάκια, γεγονός που μαρτυρά ότι πρόκειται για εμπρησμό.

