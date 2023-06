Κοινωνία

Σύνταγμα: Χειροπέδες σε ανήλικους ληστές

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για ληστεία νεαρού στο Σύνταγμα.

-

Ένας 16χρονος Αιγύπτιος και ένας 17χρονος Αλβανός συνελήφθησαν τα ξημερώματα, στην πλατεία Συντάγματος, κατηγορούμενοι για ληστεία 18χρονου, στην ίδια περιοχή.

Ειδικότερα, λίγο πριν από την 01:00, οι δύο αλλοδαποί ακινητοποίησαν, με την απειλή μαχαιριού, έναν 18χρονο, ο οποίος ήταν μαζί με συνομήλικο φίλο του, και αμέσως μετά του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνό του.

Στη συνέχεια, οι δύο κατηγορούμενοι τράπηκαν σε φυγή, ενώ πέταξαν το μαχαίρι σε κοντινό σημείο.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο, μετά από αναζητήσεις, συνέλαβαν τους δύο φερόμενους ως δράστες.

