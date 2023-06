Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο – Αλεξίου: Γιατί το Λιμενικό δεν επενέβη νωρίτερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ούτε ένας από τους διασωθέντες ή τις σορούς που έχουν βρεθεί δεν φορούσε σωσίβιο.

-

Ο πλωτάρχης Νίκος Αλεξίου, εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» και αναφέρθηκε στο πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

«Από το μεσημέρι όταν και εντοπίστηκε το σκάφος, είχαν αρχίσει οι προσεγγίσεις κάποιων φορτηγών πλοίων που έπλεαν στην περιοχή. Το πρώτο πλοίο που τους προσέγγισε τους έδωσε τρόφιμα, αλλά στη συνέχεια δε δέχθηκαν καμία βοήθεια από κανέναν και είπαν ότι το μόνο που θέλουν είναι να πάνε στην Ιταλία», είπε ο κ. Αλεξίου.

Στο ερώτημα γιατί δεν έγινε νωρίτερα κάποια προσπάθεια από το Λιμενικό να τους βοηθήσει, είπε ότι «το σκάφος του Λιμενικού που έφτασε εκεί προσέγγισε το αλιευτικό βραδινές ώρες και με δεδομένη την άρνηση τους για οποιαδήποτε βοήθεια θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να γίνει μια βίαιη προσπάθεια διάσωσης» και συμπλήρωσε, «αν το κάναμε αυτό μπορεί και να μην είχαμε καταφέρει να διασώσουμε τους 104 επιβάτες που περισυνελλέξαμε».

Ο κ. Αλεξίου ανέφερε ότι ο αριθμός των επιβατών που ανέρχονται στους 750, προέρχεται από μια ακτιβίστρια που ανήκει σε ΜΚΟ και επικοινώνησε με την ιταλική ακτοφυλακή.

Ερωτηθείς για την τύχη των υπολοίπων 550 περίπου αγνοουμένων, αν ο αριθμός των επιβατών είναι ο σωστός, δεν απάντησε υπογραμμίζοντας πως οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι οι προσπάθειες δεν σταμάτησαν ούτε τη διάρκεια της νύχτας, καθώς ένα C-130 έριχνε φωτοβολίδες για να φωτίσει την περιοχή.

Τέλος τόνισε ότι τόσο οι διασωθέντες όσο και οι σοροί των επιβατών που έχουν βρεθεί δεν είχαν κανένα σωσίβιο ή άλλο σωστικό μέσο.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος – Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων: Σοβαρά επεισόδια και παραλίγο εξέγερση

ΝΑΤΟ - Τουρκία: Νέο “όχι” και όροι για ένταξη της Σουηδίας

Χάρβαρντ: ο διευθυντής του νεκροτομείου διώκεται για εμπορία οργάνων και σορών