Πολιτική

Ναυάγιο στην Πύλο – ΟΗΕ: Συνεργασία των χωρών προέλευσης και προορισμού για ασφαλείς διαδρομές μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ αναφέρθηκε στην τραγωδία που έλαβε χώρα στα ανοιχτά της Πύλου κι έστειλε μήνυμα κατά των δουλεμπόρων.

-

Στο πολύνεκρο ναυάγιο με τους δεκάδες νεκρούς μετανάστες αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουτζάρικ (Stephane Dujarric), κατά την ενημέρωση Τύπου του ΟΗΕ.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Κ.Τσίτσας, ο Στεφάν Ντουτζάρικ, δήλωσε πως, «ο ΓΓ ΟΗΕ είναι σοκαρισμένος από τις αναφορές για το ναυάγιο που έλαβε χώρα ανοικτά των ακτών της Ελλάδας, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Τόνισε, ότι κάθε άνθρωπος που αναζητά μια καλύτερη ζωή χρειάζεται αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Πρόκειται για ένα ακόμη παράδειγμα που τονίζει την ανάγκη να ενωθούν τα κράτη -μέλη, για να δημιουργήσουν ομαλές και ασφαλείς διαδρομές για τους ανθρώπους που αναγκάζονται να διαφύγουν, καθώς και για ολοκληρωμένη δράση για τη διάσωση ζωών στη θάλασσα και για τη μείωση των επικίνδυνων ταξιδιών».

Κληθείς να απαντήσει στο ερώτημα «ποιο κράτος μέλος εννοείτε συγκεκριμένα; Φαίνεται ότι το έργο εδώ εναπόκειται κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», απάντησε πως, «αυτό που έχουμε πει και αισθάνομαι ότι το λέω για πάντα είναι ότι ο μόνος τρόπος για να έχουμε ασφαλείς διαδρομές, ο μόνος τρόπος που θα αποφύγουμε ώστε οι άνθρωποι να κάνουν αυτά τα επικίνδυνα ταξίδια, ο μόνος τρόπος για να βγάλουμε τις εγκληματικές συμμορίες από αυτήν την εξίσωση είναι οι χώρες προέλευσης, οι χώρες διέλευσης και οι χώρες προορισμού να συνεργαστούν. Έχουμε τα μέσα, το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, το Διεθνές Δίκαιο για τους Πρόσφυγες. Είναι θέμα, κατά κάποιο τρόπο, πολιτικής ηγεσίας και πολιτικού θάρρους και αποφασιστικότητας».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ηράκλειο: Νεκρός 16χρονος μοτοσικλετιστής

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε τη γυναίκα του με σπασμένο πιάτο

Βία ανηλίκων - Χολαργός: 13χρονος έδωσε 700 ευρώ για να “σώσει” τον σταυρό του παππού του (βίντεο)