Αθλητικά

Ναυάγιο στην Πύλο – εθνικό πένθος: Κανονικά οι αθλητικοί αγώνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της ΓΓΑ για τον αγώνα Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας με την αντίστοιχη της Ιρλανδίας.

-

Διευκρινιστική ανακοίνωση, μέσω της οποίας αποσαφηνίζεται, ότι οι αγωνιστικές εκδηλώσεις, δεν εμπίπτουν στο τριήμερο εθνικό πένθος, που κηρύχθηκε από την υπηρεσιακή κυβέρνηση, έδωσε σήμερα (15/6) στην δημοσιότητα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Κατά συνέπεια, ο προγραμματισμένος γι' απόψε (21:15) τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, θα διεξαχθεί κανονικά, με τήρηση ενός λεπτού σιγής στην μνήμη των θυμάτων της ναυτικής τραγωδίας στ' ανοικτά της Πύλου, όπως και η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου με την αντίστοιχη της Ιρλανδίας, για τα προκριματικά του EURO 2024 (16/6, 21:45, ΟΠΑΠ Arena).

Η σχετική ανακοίνωση της ΓΓΑ, έχει ως εξής:

Το τριήμερο εθνικό πένθος αφορά στην αναστολή των εορταστικών εκδηλώσεων. Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία, οπότε οι προγραμματισμένες στο τριήμερο αγωνιστικές εκδηλώσεις δύνανται να διεξαχθούν, εκτός αν η διοργανώτρια αρχή αποφασίσει διαφορετικά. Αυτονόητη θεωρείται η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας του πρόσφατου Ναυαγίου στα ανοικτά της Πύλου που έχει προκαλέσει παγκόσμια θλίψη.





Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος – Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων: Σοβαρά επεισόδια και παραλίγο εξέγερση

Ναυάγιο στην Πύλο – Αλεξίου: Γιατί το Λιμενικό δεν επενέβη νωρίτερα

Χάρβαρντ: ο διευθυντής του νεκροτομείου διώκεται για εμπορία οργάνων και σορών