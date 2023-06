Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Παρέμβαση Ντογιάκου για τις έρευνες

Υπό την εποπτεία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Καλαμάτας γίνονται οι έρευνες για το ναυάγιο στην Πύλο. Η πορεία τους.

O εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος όρισε αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου προκειμένου να εποπτεύσει τις έρευνες για το ναυάγιο ανοικτά της Πύλου.

Ειδικότερα, με εντολή του Ισίδωρου Ντογιάκου, η εποπτεία των ερευνών και ανακριτικών πράξεων που διενεργούνται για το ναυάγιο ανοικτά της Πύλου στα διεθνή ύδατα θα γίνει από αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιο Οικονόμου.

Ήδη, στην Καλαμάτα, όπου και διενεργούνται οι έρευνες προς εντοπισμό διακινητών αλλά και προς διακρίβωση των συνθηκών του τραγικού ναυαγίου, βρίσκεται και εποπτεύει όλων των διαδικασιών η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Καλαμάτας, Πολυξένη Τσούλη.

