Εκλογές - Ντιμπέιτ: Αναβολή για... άγνωστη ημερομηνία

Η απόφαση των εκπροσώπων των κομμάτων και οι προτεινόμενες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του debate ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Την αναβολή του debate που επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων, που συνεδριάσαν το πρωί της Πέμπτης.

Η απόφαση έρχεται λόγω του τριήμερου πένθους, το οποίο κηρύχθηκε στη χώρα, λόγω του πολύνεκρου ναυαγίου στα ανοιχτά της Πύλου.

Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, έχουν ανασταλεί όλες οι προεκλογικές και κομματικές εκδηλώσεις ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΝΔ προτείνει να γίνει Σάββατο μετά τη λήξη του εθνικού πένθους, τα άλλα κόμματα προτείνουν Κυριακή. Επίσης η Νέα Δημοκρατία έβαλε στο τραπέζι σας πρόταση να ενταχθεί και προτείνει και νέα θεματική με ερωτήσεις για μεταναστευτικό προσφυγικό.

Αναζητείται, πλέον, νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, δήλωσε σχετικά, «Για το debate που δεν ήθελε η ΝΔ να γίνει, λέμε το αυτονόητο που είπε ο κος Σκέρτσος, προκλητικά και προσβλητικά για τη δημοκρατία: “Εσείς τα μικρά κόμματα θέλετε να γίνει το debate”. Αυτό είπε ο κος Σκέτσος.

Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι αλαζόνες, αυτοί οι κυρίαρχοι των media, οι κυρίαρχοι του λόγου των καναλιών, δεν θέλουν να γίνει το debate. Ντρεπόμαστε πραγματικά γι’ αυτούς. Τους βλέπει η ντροπή και ντρέπεται, διότι, ενώ δεν ήθελαν να κάνουν το debate, έψαχναν προφάσεις. Τις βρήκαν. Βρήκαν και δικαιολογίες.

Ο ελληνικός λαός πρέπει 25 Ιουνίου να τους τιμωρήσει όλους. Γιατί; Γιατί δεν θέλουν να κατατεθούν τα προγράμματά τους, γιατί δεν έχουν πρόγραμμα. Γιατί πολύ απλά έχουν τα Μέσα Ενημερώσεως μαζί τους».





