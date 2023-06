Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Πέμπτης και οι αντιφάσεις (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, από την Λίτσα Πατέρα.

«Δεν ξέρω τι να πω αυτές τις ημέρες» είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, την Πέμπτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως επεσήμανε η αστρολόγος, «Σήμερα ο Ερμής κάνει δυσαρμονία με τον Κρόνο» και «υπάρχουν αντιφατικά γεγονότα, υπάρχει μεγάλη σύγχυση».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ακόμη ότι «Πολλά μπερδεμένα πράγματα, πολλές παραποιήσεις καταστάσεων θα γίνουν με την νέα Σελήνη την Κυριακή».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

