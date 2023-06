Πολιτική

Βαρουφάκης για Σακελλαροπούλου: Δεν ντράπηκε να φωτογραφηθεί μπροστά στον φράχτη του Έβρου

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 χαρακτήρισε «υποκριτικό το εθνικό πένθος» για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

Επίθεση στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εξαπέλυσε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, με αφορμή την ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Πύλου.

Όπως και οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ το απόγευμα της Τετάρτης, ο γραμματέας του ΜεΡΑ25 επικαλέστηκε για τους ισχυρισμούς του απέναντι στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου που βρέθηκε στην Καλαμάτα, τις θέσεις της Προέδρου της Δημοκρατίας για τον φράχτη στον Έβρο χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, «ντροπή» το γεγονός ότι εκείνη φωτογραφήθηκε μπροστά στο έργο..

«Στον Έβρο, πηγαίνει η κυρία Σακελλαροπούλου - δεν ντρέπεται λίγο - να φωτογραφίζεται μπροστά στον φράχτη, σαν να είναι κάτι το καλό. Και την ίδια ώρα κηρύσσουν οι ίδιοι, οι οποίοι χτίζουν τους φράχτες και φωτογραφίζονται μπροστά τους, κηρύσσουν εθνικό πένθος, όταν γίνεται, το προφανές που θα γίνει όταν φτιάχνεις φράχτες.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, έχει κάθε δικαίωμα, και ο κ. Μητσοτάκης, και ο κ. Τσίπρας, ο οποίος δεν διαφωνεί με τον φράχτη, είπε δεν θα τον γκρεμίσει, και ο κ. Ανδρουλάκης, έχουν κάθε δικαίωμα, να πιστεύουν ότι ο φράχτης είναι η σωστή λύση. Έχουν κάθε δικαίωμα να πιστεύουν σε αυτήν τη λύση, τη λύση του φράχτη. Δεν έχουν το δικαίωμα, υποκριτικά, να υποκρίνονται αυτήν την στιγμή, με εθνικό πένθος» είπε χαρακτηριστικά ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Στην επισήμανση, δε, της δημοσιογράφου του ραδιοφωνικού σταθμού Status FM, ότι πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας - με την παράλληλη υπενθύμιση των γεγονότων του 2020 - ο Γιάνης Βαρουφάκης απάντησε: «Είπαμε, έχουμε κάθε δικαίωμα να χτίζουμε φράχτη. Όταν χτίζεις φράχτη πρέπει να ξέρεις τι κάνεις εκείνη τη στιγμή – ότι ουσιαστικά, σηματοδοτείς στους μετανάστες που θα έρθουν έτσι κι αλλιώς, είτε τον χτίσεις τον φράχτη είτε όχι, ότι από κει δεν θα περάσεις, θα πρέπει να πας από τη Λιβύη, ή από την Μυτιλήνη, ή από την Κάρπαθο, ή από κάπου, με ένα σαπιοκάραβο».

Να σημειωθεί ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απαντώντας σε όσους την αποδοκίμασαν λέγοντας της και για τον φράχτη στον Έβρο, όπου φωτογραφήθηκε τον Μάιου του 2021, απάντησε ότι «Ο φράχτης είναι η προστασία των συνόρων της πατρίδας μου».

Ηλιόπουλος και Σκουρλέτης υποστηρίζουν τους νεολαίους του ΣΥΡΙΖΑ που αντιπαρατέθηκαν με την Σακελλαροπούλου

Την υποστήριξή τους στους νεολαίους του ΣΥΡΙΖΑ που αποδοκίμασαν την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την επίσκεψή της στο λιμάνι της Καλαμάτας, μετά το ναυάγιο στην Πύλο, εξέφρασαν ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Πάνος Σκουρλέτης.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος χαρακτήρισε «κέρδος για τη δημοκρατία» όσα ακούστηκαν στην αντιπαράθεση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου με τα μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Πανός Σκουρλέτης υποστήριξε πως «δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο» σε όσα συνέβησαν στο λιμάνι της Καλαμάτας.

«Δεν ήταν επίθεση. Δεν είναι επίθεση ο διάλογος. Ένας διάλογος ήταν», είπε ο κ. Ηλιόπουλος στο Action 24 και πρόσθεσε πως «η δημοκρατία πρέπει να αντέχει τον διάλογο».

Συνεχίζοντας ανέφερε πως «είναι κέρδος στη δημοκρατία να ακούγονται αυτές οι εκφράσεις ακόμα και στη Πρόεδρο της Δημοκρατίας». Μάλιστα τόνισε και ο ίδιος πως «είναι θέμα όταν η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς ελέγχου για παράνομες επαναπροωθήσεις να μην έχει μιλήσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας στον Σκάι, δήλωσε πως «χάρηκα που η Πρόεδρος της Δημοκρατίας γύρισε πίσω και απέναντι σε διαμαρτυρόμενους νεολαίους, ανεξάρτητα που ανήκουν, αισθάνθηκε την ανάγκη να κουβεντιάσει μαζί τους. Αυτό είναι καλό σημάδι».

Συνεχίζοντας ανέφερε πως «δεν είδα κανένα επιλήψιμο ούτε από τη μεριά των νέων ανθρώπων, να οργίζονται. Αλίμονο αν οι νεολαίοι μας κάθονται απαθείς. Σας αρέσει δηλαδή να βλέπετε χούλιγκαν στο γήπεδο να παθιάζονται με την οποιαδήποτε ομάδα. Εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω ανήσυχους ανθρώπους και να θέτουν ερωτήματα».

Όταν, δε, του επισημάνθηκε ότι «εγώ άκουσα χούλιγκαν νεολαίους να βρίζουν την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να της λένε ότι είναι συνυπεύθυνη ότι σκοτώνονται παιδιά. Δεν είναι χουλιγκανισμός αυτός;», ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ««όχι, θα πρέπει να εστιάζουμε στο πραγματικό ζήτημα, στην τραγωδία. Αλλοίμονο αν οι νέοι άνθρωποι δεν μας στήνουν στον τοίχο να μας ανακρίνουν».

