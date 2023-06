Πολιτισμός

Ναυάγιο στην Πύλο: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο πλευρό των θυμάτων (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνδράμει τα θύματα του τραγικού ναυαγίου στην Πύλο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από τις πρώτες ώρες του τραγικού ναυαγίου στην Πύλο που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας βρέθηκε στο πλευρό των άτυχων μεταναστών, συνδράμοντας με κάθε μέσο που διαθέτει τους διασωθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα υγείας.

Συγκεκριμένα, στην Καλαμάτα επιχειρεί από την πρώτη στιγμή πολυμελές κλιμάκιο νοσηλευτικού προσωπικού και εθελοντών Τομέα Υγείας από το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας του Ε.Ε.Σ, καθώς και κλιμάκιο Εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών που έσπευσε από την Πάτρα για να ενισχύσει τις δυνάμεις της Πολιτείας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Τα κλιμάκια του Ε.Ε.Σ, τα οποία διανυκτέρευσαν στο πλευρό των μεταναστών, παρέχουν Πρώτες Βοήθειες στους Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. στο σημείο, διανέμουν είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα, ενώ προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη στους διασωθέντες μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Τα κυριότερα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν είναι δευτερογενής πνιγμός, δύσπνοια, αφυδάτωση, κρίσεις άσθματος, υψηλός πυρετός, εξάντληση, δυσουρία, αιματουρία, ωτίτιδα κ.α. Παράλληλα, οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. ενισχύουν τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ για μεταφορά των πιο σοβαρών περιστατικών στα νοσοκομεία της περιοχής. Τα κλιμάκια του Ε.Ε.Σ, βρισκόμενα σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις Αρχές, θα παραμείνουν στο σημείο για όσο διάστημα χρειαστεί.

Ο Ε.Ε.Σ. ξεκινά τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μεταναστών

Κλιμάκιο του Τομέα Αναζητήσεων & Restoring Family Links (RFL) του Ε.Ε.Σ. έφτασε σήμερα στην Καλαμάτα, προκειμένου να συντονίσει από το σημείο τις ενέργειες για την αναζήτηση των αγνοουμένων και την αποκατάσταση των οικογενειακών δεσμών των διασωθέντων του τραγικού ναυαγίου. Παρακαλούνται οι πολίτες που αναζητούν τους οικείους τους να επικοινωνήσουν με τον Τομέα Αναζητήσεων & RFL του Ε.Ε.Σ. στο 210 52 30 043 και 210 5140440 (Τηλεφωνική γραμμή Τηλεδιερμηνείας για μεταναστευτικούς πληθυσμούς) και μέσω email στο tracingstaff@redcross.gr.

