Μακαρονάδα με μελιτζάνες από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Καλοκαιρινή, εύκολη και γρήγορη συνταγή μας προτείνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, μέσα από την εκπομπή "Το Πρωινό".

Μια απλή, γρήγορη, καλοκαιρινή και άκρως γευστική συνταγή για μακαρόνια με μελιτζάνες ετοίμασε την Πέμπτη και μας έδειξε βήμα - βήμα η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως λέει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι μια καλοκαιρινή γεύση για μακαρόνια. Μπορείς να βάλεις ό,τι ζυμαρικά θέλεις. Οι μελιτζάνες κάνουν την διαφορά. Η διάσημη pasta alla norma από την Σικελία κατά ένα περίεργο τρόπο αποτελεί και καθημερινό φαγητό στα νησιά του Αιγαίου και γίνεται με τοπικά ζυμαρικά σε κάθε νησί.

Για τα μακαρόνια με μελιτζάνα

2 μελιτζάνες (μέτριες)

4 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκελ. σκόρδο

1 συσκ. ντομάτες ολόκληρες (ή 2 μεγάλες φρέσκες ντομάτες ψιλοκομμένες)

300 γρ. σπαγγέτι

2 κ.σ. φρέσκο βασιλικό (ψιλοκομμένο)

1 πρέζα/ες ρίγανη

Για το σερβίρισμα

Αλάτι

Πιπέρι

Τυρί τριμμένο (προαιρετικά)

Εκτέλεση - Για τα μακαρόνια με μελιτζάνα

Κόβουμε τις μελιτζάνες με ένα μαχαίρι σε μικρά καρέ περίπου 2 εκ.

Βάζουμε τις μελιτζάνες σε μπολ με αλατισμένο νερό να τις σκεπάζει.

Αφήνουμε για 10 λεπτά.

Ξεπλένουμε και στραγγίζουμε καλά τις μελιτζάνες.

Ψιλοκόβουμε τις ντομάτες εμπορίου ή φρέσκες.

Για το ψήσιμο της μελιτζάνας (3 διαφορετικοί τρόποι)

Τηγάνισμα: Τις τηγανίζουμε σε λάδι για λίγα λεπτά να μαλακώσουν. Ψήσιμο: Τις αραδιάζουμε σε ταψί, ραντίζουμε με 2 κ.σ ελαιόλαδο και τις ψήνουμε στους 200°C στον αέρα για 10 λεπτά να μαλακώσουν. Σωτάρισμα: Ραντίζουμε τις μελιτζάνες με το ελαιόλαδο, αλατίζουμε και τις ανακατεύουμε. Τις βάζουμε σε καυτό τηγάνι και σοτάρουμε για 4 με 5 λεπτά ανακατεύοντας να μαλακώσουν.

Με όποιο τρόπο κι αν τις φτιάξουμε, τις βγάζουμε, τις στραγγίζουμε και τις ακουμπάμε σε απορροφητικό χαρτί και τις αφήνουμε στην άκρη.

Σάλτσα norma με μελιτζάνες

Σε βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε τις υπόλοιπες 2 κ.σ ελαιόλαδο και σοτάρουμε τη σπασμένη σκελίδα σκόρδο για 30” ως 1?.

Σε βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε τις υπόλοιπες 2 κ.σ ελαιόλαδο και σοτάρουμε τη σπασμένη σκελίδα σκόρδο για 30” ως 1?. Προσθέτουμε τις αποφλοιωμένες και ψιλοκομμένες ντομάτες και βράζουμε τη σάλτσα για 7-8? σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτουμε τις μελιτζάνες, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και σιγοβράζουμε για 4?-5? τη σάλτσα μελιτζάνας.

Προσθέτουμε πρέζα αποξηραμένη ρίγανη.

Βράζουμε ωστόσο τα ζυμαρικά για 2? λιγότερο από όσο αναγράφεται στη συσκευασία.

Με τσιμπίδα πιάνουμε τα ζυμαρικά και όπως στάζουν, τα ρίχνουμε στη σάλτσα μελιτζάνας.

Ελέγχουμε το αλάτι, πιπέρι.

Αν θέλουμε πιο αραιή σάλτσα, ρίχνουμε μέσα λίγο νερό από αυτό που έβρασαν τα ζυμαρικά.

Ανακατεύουμε τα ζυμαρικά με τη σάλτσα μελιτζάνας και μαγειρεύουμε για 1,5 με 2 λεπτά.

Τέλος, προσθέτουμε τον βασιλικό.

Για το σερβίρισμα

Σερβίρουμε αμέσως σε δυο πιάτα.

Γαρνίρουμε με τριμμένο τυρί ή λίγο ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Μυστικά

Βάζοντας τις μελιτζάνες σε νερό με αλάτι, γεμίζουν οι πόροι της μελιτζάνας και τραβούν λιγότερο λάδι στο τηγάνισμα ή στο ψήσιμο. Απαραίτητο το καλό στράγγισμα της μελιτζάνας μετά το μπάνιο σε νερό. Ψήνοντας τις μελιτζάνες αντί να τις τηγανίσουμε, κρατάμε τις θερμίδες του φαγητού πολύ χαμηλά μιας και μετράμε το λάδι (μόνο 2 κ.σ) που ραντίζουμε τις μελιτζάνες. Με το τηγάνισμα γίνονται σίγουρα πιο νόστιμες και πιο γλυκιές. Το αφήνω στην κρίση σας. Ο δεύτερος και ο τρίτος τρόπος ψησίματος της μελιτζάνας είναι πιο υγιεινός και τραβάει ελάχιστο ελαιόλαδο. Σε κάθε περίπτωση ακουμπάμε τις μελιτζάνες ψητές ή τηγανητές σε απορροφητικό χαρτί, να στραγγίσουν το λάδι. Για την pasta alla norma, μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποιο ζυμαρικό σου αρέσει. Από σπαγγέτι, μέχρι πένες ή φρέσκα ζυμαρικά.

