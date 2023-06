Κοινωνία

Έβρος: Η στιγμή που μετανάστες εντοπίζονται σε κρύπτη φορτηγού (βίντεο)

Διπλό «χτύπημα» στους διακινητές ανθρώπων σε Έβρο και Ροδόπη. Εικόνες από τις επιχειρήσεις των Αρχών.

Δύο περιπτώσεις διακινητών που μετέφεραν μετανάστες με φορτηγό και αυτοκίνητο, εντόπισαν την Τετάρτη οι αστυνομικοί της Συνοριοφυλακής σε Έβρο και Ροδόπη.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη αλλοδαπός, μέσα στο οποίου το φορτηγό βρίσκονταν οκτώ μετανάστες σε κρύπτη. Στη δεύτερη περίπτωση, ένας Έλληνας μετέφερε οκτώ μετανάστες με αυτοκίνητο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στην επαρχιακή οδό του Έβρου.

Και στις δύο περιπτώσεις συνελήφθησαν συνολικά τέσσερις διακινητές, οι τρεις εκ των οποίων Έλληνες κι ένας αλλοδαπός, οι οποίοι θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Συνελήφθησαν χθες (14-6-2023) σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, τέσσερις διακινητές, εκ των οποίων ένας αλλοδαπός και τρεις ημεδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί σε Επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον αλλοδαπό διακινητή, διότι κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν σε Ι.Χ.Φ. όχημα (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου) που οδηγούσε, διαπίστωσαν ότι είχε αποκρύψει σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη του ρυμουλκούμενου, οκτώ (8) μη νόμιμους μετανάστες, μεταφέροντάς τους με αυτό τον τρόπο παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.

Στη δεύτερη περίπτωση, το βράδυ στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν τον έναν ημεδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας οκτώ (8) μη νόμιμους μετανάστες.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι παραπάνω αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν στην Εθνική οδό Κομοτηνής – Ξάνθης δύο ακόμη ημεδαπούς οι οποίοι επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και όπως διαπιστώθηκε λειτουργούσαν ως προπομποί για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων στο όχημα μεταφοράς των μη νόμιμων μεταναστών.

Επιπλέον όπως προέκυψε ο οδηγός του οχήματος που λειτουργούσε ως προπομπός στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Ιάσμου.

