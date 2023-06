Life

Το Colourday Festival μεταφέρεται την Κυριακή 18 Ιουνίου

Αναβλήθηκε για την Κυριακή 18 Ιουνίου η διεξαγωγή του Colourday Festival, λόγω της κήρυξης εθνικού πένθους για το ναυάγιο στην Πύλο.

Το Colourday Festival σεβόμενο την κήρυξη του τριήμερου εθνικού πένθους ανακοίνωσε χθες την αναβολή του φεστιβάλ και έρχεται σήμερα με νέα ημερομηνία:

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΟΑΚΑ

Η απόφαση να μεταφερθεί η εκδήλωση μετά το πέρας του εθνικού πένθους ήταν επιτακτική, αναγκαία και αυτονόητη.To φεστιβάλ, πιστό στις αρχές και τις αξίες του, τιμά τις ζωές που χάθηκαν και στέκεται δίπλα στις οικογένειές που θρηνούν την τραγική απώλεια των ανθρώπων τους.

Ωστόσο, αναβολή δεν σημαίνει ακύρωση και η νέα ημερομηνία είναι αρκετά κοντά στο προγραμματισμένο ραντεβού που με τόση αγάπη και ανυπομονησία περίμενε το κοινό. Οι δύο ημέρες αναμονής αποτελούν ένα μικρό τίμημα για ό,τι έχει εδώ και μήνες προετοιμάσει η διοργάνωση, οι συνεργάτες και οι καλλιτέχνες της.

Save the new date -Κυριακή 18 Ιουνίου- και ετοιμάσου για μια μοναδική εμπειρία και ένα ανεπανάληπτο φεστιβάλ. Τα εισιτήρια σου (free tickets by Coca-Cola, vip και prive stage) ισχύουν κανονικά και δεν χρειάζεται να κάνεις οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια. Φυσικά, η προπώληση παίρνει παράταση και έχεις την ευκαιρία να κλείσεις το εισιτήριό σου μέχρι και το Σάββατο.

COLOURDAY FESTIVAL powered by ΑΝΤ1

Κυριάκη 18 Ιουνίου | ΟΑΚΑ

12:00-23:00

Προπώληση: viva.gr (https://bit.ly/colourtickets)

