Ναυάγιο στην Πύλο: Νέα φωτογραφία του πλοίου πριν από τη βύθιση

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό διαζσωθέντων στα ανοιχτά της Πύλου. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιζώντων.

Νέα φωτογραφία του πλοίου που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Πύλου έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό.

Η φωτογραφία ελήφθη από παραπλέοντα σκάφη, που έσπευσαν σε βοήθεια, λίγο πριν το πλοίο βυθιστεί, παίρνοντας μαζί του άγνωστο αριθμό νεκρών.

Και σε αυτή την εικόνα, φαίνονται άνθρωποι κυριολεκτικά στοιβαγμένοι πάνω στο πλοίο, ενώ σε μία δεύτερη φωτογραφία φαίνεται στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού να προσεγγίζει το σημείο του ναυαγίου.

Από το ναυάγιο που σημειώθηκε την Τετάρτη έχουν ανασυρθεί 78 σοροί, ενώ 104 άνθρωποι διασώθηκαν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η έρευνα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη σε διεθνή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή 47 ν.μ. νοτιοδυτικά Πύλου και επιχειρούν ένα περιπολικό σκάφος, ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης, μία φρεγάτα, εννέα παραπλέοντα πλοία. Επίσης, από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και ένα ελικόπτερο της Π.Α. και ένα ελικόπτερο του Π.Ν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, εκτός από μία νεκρή γυναίκα, δεν υπάρχουν παιδιά ή γυναίκες μεταξύ των νεκρών ούτε των διασωθέντων, που είναι όλοι άνδρες. Πρόκειται για άνδρες , ηλικίας 16-40 ετών ενώ τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ήταν κυρίως υποθερμία, λιποθυμικά επεισόδια, υπογλυκαιμικά επεισόδια αλλά και πνευμονίες.

Διασωθέντες αναφέρουν ότι, στο αμπάρι του πλοίου βρίσκονταν τουλάχιστον 100 παιδιά με τις μητέρες τους, κάτι που αυξάνει το φόβο οι τα θύματα της τραγωδίας να είναι εκατοντάδες.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με λεωφορεία στη Μαλακάσα, όπου έχει προετοιμαστεί χώρος για την παραμονή τους.

Οι σοροί των 78 θυμάτων μεταφέρθηκαν με φορτηγό ψυγείο σε ειδικό χώρο στο Σχιστό Κορυδαλλού προκειμένου να αρχίσουν οι νεκροτομές για να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου. Οι έρευνες θα γίνουν από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες Αθηνών και Πειραιά καθώς δεν υπάρχει η σχετική υποδομή στην Καλαμάτα.

Οι σοροί φωτογραφήθηκαν στην Καλαμάτα, όπου τους δόθηκε κωδικός, ενώ έχει ήδη ληφθεί DNA ώστε να διαπιστωθεί πόσοι από τους νεκρούς είχαν σχέση μεταξύ τους. Παράλληλα αναζητείται το τρόπος για την αναγνώριση των σορών από τους επιζώντες που αναζητούν τους ανθρώπους τους στο αλιευτικό.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ωστόσο, είναι οι σοροί που ίσως μείνουν στα «αζήτητα» είτε επειδή κάποιοι ταξίδευαν μόνοι τους είτε γιατί κανείς δεν πρόκειται να τους αναζητήσει.

Στην Ελλάδα, πάντως, έχουν ήδη φτάσει συγγενείς αγνοουμένων, αναζητώντας τους. Στην προσπάθειά τους συμβάλλει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τους εθελοντές του να βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στην Καλαμάτα.

Στην Καλαμάτα, όπου και διενεργούνται οι έρευνες προς εντοπισμό διακινητών αλλά και προς διακρίβωση των συνθηκών του τραγικού ναυαγίου, βρίσκεται και εποπτεύει όλων των διαδικασιών η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Καλαμάτας, Πολυξένη Τσούλη, κατόπιν εντολής του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

