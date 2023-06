Πολιτική

Τσίπρας για ναυάγιο στην Πύλο: Απαιτούνται απαντήσεις για την ανθρώπινη τραγωδία

Τις ευθύνες που υπάρχουν στη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η Ευρώπη εδώ και χρόνια επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, εξερχόμενος από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου βρίσκονται οι διασωθέντες μετανάστες του ναυαγίου στην Πύλο.

«Υπάρχουν πολύ μεγάλες ευθύνες, πολύ μεγάλες ευθύνες πολιτικές, στην πολιτική τη μεταναστευτική που ακολουθεί η Ευρώπη εδώ και χρόνια, μια μεταναστευτική πολιτική που μετατρέπει τη Μεσόγειο, τις θάλασσές μας σε υδάτινους τάφους και θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας διότι αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει. Είναι αυτονόητο, επιβάλλεται να φυλάσσουμε τα εθνικά μας και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Επιβάλλεται από τη λογική. Επιβάλλεται όμως και από τις αξίες μας αλλά και από το διεθνές δίκαιο, την ίδια στιγμή να έχουμε ως προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δεν μπορείς να κάνεις το ένα δίχως το άλλο. Πρέπει ταυτόχρονα να κάνουμε και τα δύο. Και την προστασία των συνόρων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Απαιτείται αλλαγή αυτής της μεταναστευτικής πολιτικής, ένα νέο σύμφωνο ασύλου, αναθεώρηση του Δουβλίνο ΙΙ, ένα νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, ένα σύμφωνο που θα διαμοιράζει την ευθύνη σε όλα τα κράτη-μέλη όχι μόνο στις χώρες υποδοχής, και θα έχει νόμιμες οδούς μετανάστευσης όχι μόνο τείχη», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, και προσέθεσε ότι «δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσεις τα συναισθήματά σου μπροστά σε μία τόσο μεγάλη σε έκταση ανθρώπινη τραγωδία».

«Θέλω να ξεκινήσω όμως συγχαίροντας όλους τους ανθρώπους που έσπευσαν εδώ να βοηθήσουν τους εθελοντές πρώτα απ' όλα αλλά και τους ανθρώπους του κρατικού μηχανισμού, του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του ΕΣΥ, όλους αυτούς που έσπευσαν να αποδείξουν έμπρακτα ότι υπάρχει ακόμη ανθρωπιά στην κοινωνία μας. Θέλω όμως σήμερα να μιλήσω τη γλώσσα της αλήθειας και να πω ότι δυστυχώς σε αυτή την Ευρώπη που γεννήθηκαν οι μεγάλες ιδέες και οι μεγάλες αξίες του διαφωτισμού, πανανθρώπινες αξίες, η αξία της ανθρώπινης ζωής, δυστυχώς σήμερα η ανθρώπινη ζωή δεν αξίζει το ίδιο για όλους τους ανθρώπους», υπογράμμισε.

Ο κ. Τσίπρας στη συνέχεια έθεσε «κάποια κρίσιμα, ερωτήματα που ζητάνε απαντήσεις».

«Γιατί όταν βλέπουν οι αρχές, προσεγγίζουν, εντοπίζουν οι αρχές ένα υπέρφορτο πλοίο με 700 και πλέον ανθρώπους, έτοιμο να βυθιστεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης... Ποια είναι τα πρωτόκολλα αυτά της FRONTEX, πρωτόκολλα που ακολουθούν και οι ελληνικές αρχές, που δεν επιβάλλουν τη διάσωσή του αλλά το αφήνουν να συνεχίσει την πορεία του; Αρκεί η διαβεβαίωση αν έγινε από την πλευρά του υποτιθέμενου καπετάνιου, προφανώς διακινητή, ο οποίος προφανώς και θα αρνήθηκε διάσωση διότι θα ήξερε ότι αν επέμβουν οι αρχές θα συλληφθεί; Η φωτογραφία που πήρε το ελικόπτερο του ελληνικού Λιμενικού και την πήρε μέρα μεσημέρι είναι συγκλονιστική, δείχνει ανθρώπους που με ανοιχτά τα χέρια ζητούσαν βοήθεια. Το ίδιο συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες των ανθρώπων που συνάντησα μέσα που μας είπαν ότι ζητούσαν βοήθεια», σημείωσε και συμπλήρωσε: «Θέτω ένα ερώτημα, ένα κρίσιμο ερώτημα, ποια είναι τα πρωτόκολλα, ποια είναι η προτεραιότητά μας; Είναι η προτεραιότητά μας η ανθρώπινη ζωή ή δεν είναι; Δεν θέλω να επιρρίψω καμία ευθύνη στους άντρες και στις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Ίσα ίσα είναι αυτοί που έσωσαν ανθρώπους έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, είναι εδώ νύχτα μέρα».

Και τόνισε: «Θέλω να θέσω καίρια ερωτήματα για το ποια είναι τα πρωτόκολλα ποια πολιτική που ακολουθείται και είναι ερωτήματα νομίζω που δεν οφείλουμε να τα απαντήσουμε απέναντι στα κόμματα, στις πολιτικές δυνάμεις αλλά απέναντι στον πολιτισμό μας και στον ανθρωπισμό μας, διότι αν δεν τα απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα καίρια θα κάνουμε ένα τριήμερο πένθος αλλά απλά θα προετοιμάζουμε την επόμενη τραγωδία. Δεν είμαι εδώ εγώ για να βρω ευθύνες».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο ότι ανέφεραν διασωθέντες ότι τους ρυμούλκησαν και μετά βυθίστηκαν είπε: «Υπήρξε πράγματι αυτή η αναφορά από τους ανθρώπους που συνομίλησα μαζί τους αλλά δεν είμαι εγώ εμπειρογνώμονας για να γνωρίζω αν αυτό είναι αληθές» και κατέληξε: «Αυτά τα οποία θέτω, είναι καίρια, είναι πολιτικά, αφορούν τις αξίες μας, αφορούν την πολιτική της FRONTEX και της ΕΕ αλλά και την πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας τα τελευταία 4 χρόνια».

Σκέρτσος: Αφήνουμε τον «εμπειρογνώμονα-ανακριτή» κ. Τσίπρα στην κρίση των πολιτών

«Ενώ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας-διάσωσης των ναυαγών από το λιμενικό σώμα και ενώ η χώρα μας διαχειρίζεται με ευθύνη και ευαισθησία τη μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία που συνέβη σε διεθνή ύδατα, ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται σαν "εμπειρογνώμονας-ανακριτής" ναυτικών δυστυχημάτων και "έτοιμος να δώσει απαντήσεις" για θέματα που δεν γνωρίζει», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, 'Ακης Σκέρτσος.

Και επισημαίνει: «Είναι προφανές από τις δημόσιες δηλώσεις του σήμερα ότι η μόνη του έγνοια, όπως και κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να ρίξουν ευθύνες που δεν αναλογούν στο λιμενικό σώμα μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν μικροκομματικές προεκλογικές σκοπιμότητες. Χωρίς να λένε κουβέντα για τις εγκληματικές ευθύνες των απάνθρωπων κυκλωμάτων των λαθροδιακινητών. Θλιβερό. Σεβόμαστε το πένθος που έχει κηρυχθεί και τον αφήνουμε στην κρίση των πολιτών».

