Ναυάγιο στην Πύλο - ΥΠΕΣ Ιταλίας: Δεν ευθύνεται η Ελλάδα

Ο Ιταλός υπουργός δήλωσε ότι το ναυάγιο έλαβε χώρα στην ελληνική περιοχή έρευνας και διάσωσης, υπογραμμίζοντας όμως πως «αυτό δεν σημαίνει ότι ευθύνεται η Ελλάδα, απλώς περιγράφονται συγκεκριμένες περιοχές ευθύνης».

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, αναφέρθηκε, σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό κανάλι Skytg24, στο τραγικό ναυάγιο στα ανοικτά της Πελοποννήσου.

Πιο αναλυτικά, ο Ιταλός υπουργός δήλωσε:

"Στην Πελοπόννησο έλαβε χώρα μια μεγάλη τραγωδία που μας προκαλεί πόνο, όπως συνέβη και με ανάλογες στο παρελθόν. Ελπίζω να μην συμβούν ποτέ πια, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι.

"Αυτό όμως μας κάνει να είμαστε ακόμη πιο αποφασιστικοί στον δρόμο που ακολουθούμε: να μπλοκάρουμε τους διακινητές ανθρώπων, να εργαστούμε για να τους νικήσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε μαζί με την Ευρωπη. Οι κανόνες που εγκρίθηκαν τις περασμένες ημέρες ακολουθούν την σωστή κατεύθυνση".

Ο Ιταλός υπουργός πρόσθεσε ότι το ναυάγιο έλαβε χώρα στην ελληνική περιοχή έρευνας και διάσωσης, υπογραμμίζοντας όμως πως «αυτό δεν σημαίνει ότι ευθύνεται η Ελλάδα, απλώς περιγράφονται συγκεκριμένες περιοχές ευθύνης».

Επίσης, αναφερόμενος στις σχέσεις με την Λιβύη, ο ίδιος πρόσθεσε ότι η συνεργασία με την Ευρώπη πρέπει να είναι ευρύτατη, όχι μόνο για το θέμα της ασφάλειας.

"Όλες οι προσπάθειες θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση που οδηγεί τον περιορισμό των αναχωρήσεων από τις χώρες της βόρειας Αφρικής, των αναχωρήσεων που οργανώνουν οι διακινητές", κατέληξε ο Πιαντεντόζι.

