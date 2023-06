Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Κατεψυγμένα ψάρια, άγχος εξετάσεων και υψηλοί παλμοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

-

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 17 Ιουνίου στις 10:00

Τι αποκαλύπτουν νέα δεδομένα από πανευρωπαϊκές μελέτες για τη θρεπτική αξία των κατεψυγμένων ψαριών;

Πώς μπορούν τα παιδιά μας να διαχειρίζονται το άγχος των εξετάσεων κάθε είδους;

Οσφυαλγία και ισχιαλγία: Αντιμετώπιση με ελάχιστα επεμβατική χειρουργική.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Συγκινητική διεθνής προσφορά στο πρώτο Charity Shop για τα αδέσποτα στην Ξάνθη. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Κυριακή, 18 Ιουνίου στις 10:00

Τι σημαίνει να έχουμε υψηλούς παλμούς; Τι δείχνουν επιστημονικές μελέτες με έξυπνα ρολόγια που γίνονται και στη χώρα μας;

Ποια διατροφή μπορεί να βελτιώσει την όρασή μας;

Εγκληματικές συμπεριφορές με δολοφονικές φόλες σε σκυλάκια και γατάκια. Πώς αντιδρούμε;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα για την καλή υγεία των κατοικιδίων μας.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

Δείτε το trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=nt_JUUfwtSw

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - 63χρονος: Η ανήλικη με κάλεσε πρώτη και με “παγίδευσε” (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος: “Πολλές προτάσεις για “αξιόλογη” ταινία με την δολοφονία” βίντεο)

Ωκεανογραφική αποστολή στον Κολούμπο