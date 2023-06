Οικονομία

ΑΑΔΕ: “Λουκέτο” σε βενζινάδικο – “φάντασμα” και πρόστιμο 61000 ευρώ

Βενζινάδικο στη Νάξο έκλεισαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ.Οι έξι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

Ένα πρατήριο στην Νάξο, το οποίο λειτουργούσε ως φάντασμα, εντόπισαν και έκλεισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω των σαρωτικών διασταυρώσεων που πραγματοποιούνται καθημερινά.

Συγκεκριμένα, ο ειδικός αλγόριθμος αξιοποίησε στοιχεία από το σύστημα εισροών-εκροών και -σε συνδυασμό με τον επιτόπιο έλεγχο- διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

Μη εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών Μη ύπαρξη βαθμονομημένης ορειχάλκινης βέργας φυσικής καταμέτρησης Μη ογκομέτρηση δεξαμενών από διαπιστευμένο φορέα, μη ύπαρξη ογκομετρικών πινάκων και μη διαπίστευση ορειχάλκινης βέργας Μη ύπαρξη επικολλημένων πινακιδίων με τους μοναδικούς αριθμούς μητρώου επί των δεξαμενών Μη δήλωση του ΦΗΜ στην αρμόδια ΔΟΥ (παράβαση αρμοδιότητας Φορολογικής Διοίκησης) Κατοχή φορολογικής ταμειακής μηχανής για πωλήσεις αγαθών, εκτός καυσίμων, όπου δεν αποτυπώνεται το QR Code στις αποδείξεις λιανικής πώλησης

Πλέον του πρατηρίου, σφραγίστηκαν και οι δεξαμενές και οι αντλίες του και δεσμεύθηκε ο μη δηλωμένος Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν πρόστιμα 61.000 ευρώ, ενώ ο έλεγχος συνεχίζεται σε βάθος, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

