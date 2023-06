Κόσμος

Τουρκία: Σε μακελειό κατέληξε ο καβγάς δύο οικογενειών για ένα... χωράφι

"Μάχη" με νεκρούς και τραυματίες για 20 στρέμματα γης. Βγήκαν μέχρι και καλάσνικοφ.

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα στη νοτιοανατολική Τουρκία σε μια διένεξη για εδαφικές διεκδικήσεις που έγινε με τη χρήση όπλων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Δυστυχώς, οκτώ συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν στη διένεξη» αυτή, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ντιγιάρμπακιρ, ο Αλί Ιχσάν Σου, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το κυβερνείο διευκρίνισε αργότερα σε ανακοίνωσή του ότι ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις αρχές, η διένεξη ξέσπασε μεταξύ δύο οικογενειών που βρίσκονταν σε διαξιφισμό για την ιδιοκτησία μιας καλλιεργήσιμης έκτασης 20 στρεμμάτων στην περιοχή Μπισμίλ, στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, όπου οι κάτοικοι στην πλειοψηφία τους είναι Κούρδοι.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τα πτώματα έξι ανδρών να κείτονται σε ένα χωράφι με τρυγημένο σιτάρι, με τουλάχιστον τρεις από αυτούς τους άνδρες να κρατούν αυτόματα τυφέκια Καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, η διένεξη κλιμακώθηκε αφού μια από τις αντιμαχόμενες οικογένειες άναψε φωτιά στην επίμαχη έκταση.

Διενέξεις για εδαφικές διεκδικήσεις είναι συχνές σε επαρχίες της νοτιοανατολικής Τουρκίας, στις φτωχότερες περιοχές της χώρας.

