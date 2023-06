Κόσμος

Τουρκία: ο Ιμάμογλου στο στόχαστρο της δικαιοσύνης

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, κινδυνέυει με ποινή φυλάκισης αλλά και αφαίρεσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται και πάλι στο στόχαστρο της τουρκικής δικαιοσύνης, η οποία πιθανόν να θέσει νέα προσκόμματα στις πολιτικές του φιλοδοξίες.

Η Εκρέμ Ιμάμογλου, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, διώκεται βάσει υποψιών για χειραγώγηση διαδικασίας κατάθεσης προσφορών στο τέλος του 2015, όταν ήταν δήμαρχος του Μπεϊκίντουζου, περιοχής της Κωνσταντινούπολης.

Η πρώτη ακρόαση στην υπόθεση αυτή ξεκίνησε σήμερα, απουσία του Ιμάμογλου, σύμφωνα με πηγή του δήμου Κωνσταντινούπολης.

Ο δημοφιλής δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, που θεωρείται πιθανόν υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028, απειλείται με ποινή φυλάκισης επτά ετών και αφαίρεση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου έγινε στόχος της τουρκικής εξουσίας από το 2019 και την συντριπτική του νίκη του επί του Ερντογάν και του κόμματός του, που ήλεγχε την μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας για 25 χρόνια.

Η εκλογή του ακυρώθηκε, για να επαναληφθεί η ψηφοφορία και να αναδειχθεί δήμαρχος με ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου γίνεται συστηματικά στόχος του Ερντογάν. Στα μέσα του Δεκεμβρίου, καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και επτά μηνών, μαζί με απαγόρευση πολιτικών δραστηριοτήτων για «εξύβριση» των μελών της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής. Ασκησε έφεση κατά της απόφασης και έτσι εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.

Ομως η καταδίκη αυτή, η οποία καταγγέλθηκε με δριμύτητα από την τουρκική αντιπολίτευση και ξένες κυβερνήσεις με επικεφαλής την Ουάσινγκτον και το Βερολίνο, τον έβγαλε εκτός της κούρσας των προεδρικών εκλογών του Μαΐου.

Μέρος της τουρκικής αντιπολίτευσης θα ήθελε να δει τον Ιμάμογλου αντίπαλο του Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές.

Από την επανεκλογή του Ερντογάν, ο Εκρέμ Ιμάμογλου ζητεί δημόσια και επανειλημμένως «αλλαγή» στις τάξεις του CHP πριν από τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2024. Ομως, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, επικεφαλής του κόμματος από το 2010, εννοεί προς το παρόν να διατηρήσει ο πόστο του.

