Ναυάγιο στην Πύλο: φραστικό επεισόδιο Τσίπρα - Τουρνά (βίντεο)

Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας στον υπηρεσιακό υπουργό Πολιτικής Προστασίας κατά την ενημέρωσή του για το ναυάγιο στην Πύλο.

Διαπληκτισμός υπήρξε μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα με τον υπηρεσιακό υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του προεδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από στελέχη του Λιμενικού Σώματος για το ναυάγιο στην Πύλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης: "Θέλω να πω πράγματι ότι το να επέμβεις σε ένα τέτοιο πλοίο που έχει ξεκινήσει να ταξιδεύει 2-3 ημέρες με 5 ναυτικά μίλια την ώρα, 4 ημέρες, και είναι σε πλήρη αστάθεια λόγω του ότι έχει υψηλά το κέντρο βάρους, νομίζω, με την κοινή λογική, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης".

"Δηλαδή θέλετε να μας πείτε κύριε υπουργέ ότι ένα πλοίο το οποίο ταξιδεύει στη θάλασσα υπέρφορτο είναι καταδικασμένο να βουλιάξει; Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα επέμβασης; Τι είναι αυτό τώρα; Κάντε ερωτήσεις για να βγάλουμε κάποιες απαντήσεις. Τι ρωτάτε ακριβώς; Μισό λεπτάκι γιατί δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση.

Δεν ήρθαμε εδώ για να αποδώσουμε ευθύνες. Ήρθα για να κάνω κάποιες ερωτήσεις" είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, για το ναυάγιο στην Πύλο.

