Ναυάγιο στην Πύλο - Αλεξίου: κανένα λάθος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό (βίντεο)

Τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Λιμενικού Σώματος στον ΑΝΤ1 για την επιχείρηση διάσωσης στο πλοίο ανοιχτά της Πύλου.

Με την επιχείρηση διάσωσης στα ανοιχτά της Πύλου μετά το ναυάγιο που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους να συνεχίζεται, ο Νικόλαος Αλεξίου, εκπρόσωπος Τύπου Λιμενικού Σώματος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όπως τόνισε στον Νίκο Χατζηνικολάου, σχετικά με τις ενέργειες του Λιμενικού Σώματος,“Εμείς από την πρώτη στιγμή, έχουμε βγάλει δελτίου τύπου που με χρόνους, αναφέρουμε αναλυτικά τι έχει γίνει. Δεν έγινε ποτέ καμία πλαγιοδέτηση, σχοινιά έριξε μόνο εμπορικό πλοίο για να τους δώσει εφόδια”.

“‘Όταν βλέπεις την κατάσταση που επικρατεί με τον κόσμο στο κατάστρωμα, δεν μπορείς να πας έτσι γιατί αν αυτός ο κόσμος αντιδράσει τότε, μπορεί να μετακινηθεί και η κατάσταση να γίνει χειρότερα", ανέφερε.

Ακόμη δήλωσε ότι "δεν υπήρξε σε καμία στιγμή ένδεια επιχειρησιακών μέσων και δεν υπήρξε κανένα λάθος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, δεν χρειαζόταν κανένα ακόμη σκάφος όταν έχεις αυτά τα μέσα".

Στη συνέχεια είπε πως, "κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ενημερωθήκαμε ότι πριν φτάσει στην Λιβύη, είχε ξεκινήσει από την Αίγυπτο".

Όσον αφορά τους διακινητές ανέφερε: “Έχουν κάνει μια προανακριτική διαδικασία, υπάρχουν ύποπτοι και αναμένονται συλλήψεις”.

Για την εξέλιξη της επιχείρησης διάσωσης, ανέφερε: "Συνεχίζουμε τις έρευνες, δεν έχουμε μπει καν στην διαδικασία συζήτησης για την λήξη της επιχείρησης. Από τις μαρτυρίες, είναι ετερόκλητο το νούμερο από 400 με 500 έως 600 με 700. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι υπήρχαν παιδιά και γυναίκες στο αμπάρι".





