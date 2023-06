Πολιτική

Εκλογές: Γεωργιάδης και Χατζηγιαννάκης σε πολιτική αντιπαράθεση για το ναυάγιο στην Πύλο (βίντεο)

Ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης της ΝΔ και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συζητούν και διαφωνούν πάνω στο μεταναστευτικό, με αφορμή την τραγωδία στην Πύλο.

Με τον χρόνο για τις δέυτερες εκλογές να πλησιάζει η ναυτική τραγωδία στα ανοιχτά της Πύλου είναι το μεγάλο ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης.

Για το θέμα μίλησαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, οι βουλευτές, Άδωνις Γεωργιάδης της Νέας Δημοκρατίας και Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Μιλτιάδης Χατζηγιάννης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Εύβοιας είπε χαρακτηριστικά, "ή θα είμαστε με τον ανθρωπισμό, ή με τον διαχωρισμό κόστους οφέλους. Ντρέπομαι για τον εαυτό μου ως Ευρωπαίος πολίτης για τις ψυχές που χάνονται στο Αιγαιο. Πρέπει να θεσπίσουμε πολιτικές υπέρ της ζωής."

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στον Βόρειο τομέα Β’ Αθήνας, απάντησε: "Είναι μια τραγωδία απύθμενη αυτό που έγινε με σοκαριστικές λεπτομέρειες. Η Ελλάδα έκανε το μέγιστο που μπορούσε. Φανταστείτε σε ένα σκάφος με τόσο κόσμο που είχε, να πάει με το ζόρι κάποιος να τραβήξει το σκάφος. Τότε δεν θα ήταν η Ελλάδα ένοχη για την απώλεια των ζωών; Ήταν αδύνατο η Ελλάδα να κάνει τίποτα περισσότερο".

Δεν έλειψε και η ένταση στον τηλεοπτικό αέρα μεταξύ των δύο σχετικά με την διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος από την χώρα μας.

