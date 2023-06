Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Συλλήψεις για την πολύνεκρη τραγωδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθησαν 9 Αιγύπτιοι για εγκληματική οργάνωση. Ανάμεσά τους φέρεται να είναι και ο καπετάνιος του μοιραίου αλιευτικού.

-

Σε 9 συλλήψεις προχώρησε το Λιμενικό, όλοι τους Αιγύπτιοι, για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο. Πρόκειται για τα οκτώ άτομα που είχαν προσαχθεί νωρίτερα καθώς και για ένα ακόμη άτομο. Ανάμεσά τους φέρεται να είναι και ο καπετάνιος του μοιραίου αλιευτικού.

Οι συλλήψεις για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο είχαν προαναγγελθεί από τον εκπρόσωπο Τύπου του Λιμενικού Σώματος, Νίκο Αλεξίου, στον ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε ερωτώμενος αν οι πληροφορίες για συλλήψεις ακόμα και σήμερα είναι ακριβείς: «Είναι ακριβείς οι πληροφορίες. Τα στελέχη του Λιμεναρχείου έχουν κάνει προανακριτική διαδικασία που έχει βγάλει αποτελέσματα, έχουμε υπόπτους και αναμένονται συλλήψεις».

Στο μεταξύ με βάση νέα στοιχεία από την Αίγυπτο φαίνεται ότι ξεκίνησε το μοιραίο αλιευτικό και στη συνέχεια αφού έκανε στάση στη Λιβύη συνέχισε με προορισμό την Ιταλία, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Ναυτιλίας. Μάλιστα, το αλιευτικό έφυγε άδειο από την Αίγυπτο και πήρε τους μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης.

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης ο επικεφαλής της Frontex, Χανς Λέιτενς βρέθηκε στο Λιμεναρχείο της Καλαμάτας προκειμένου να ενημερωθεί για τις έρευνες. «Είμαι εδώ για να κατανοήσω καλύτερα τι συνέβη και τον ρόλο της Frontex. Είμαι εδώ επίσης για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου και τη βοήθειά μου στους Έλληνες συναδέλφους που έκαναν ό,τι περισσότερο μπορούσαν για να σώσουν ζωές» είπε ο κ. Λάιτενς . Όπως είπε η καρδιά του είναι με τα θύματα και τις οικογένειές του ενώ τόνισε ότι μόλις έμαθε για το δυστύχημα άλλαξε το πρόγραμμα του για να έρθει στην Καλαμάτα. «Είναι ένα φρικτό γεγονός», σημείωσε.

Ασυνόδευτοι μεταξύ των διασωθέντων

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μεταξύ των 104 διασωθέντων από το ναυάγιο της Πύλου υπάρχουν και 6-8 ασυνόδευτοι ανήλικοι οι οποίοι θα μεταφερθούν μαζί με τους υπόλοιπους διασωθέντες στη δομή της Μαλακάσας. Εκεί θα παραμείνουν για μια ή δύο νύχτες και στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε άλλες δομές για ανηλίκους. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες πρόκειται για ανήλικους άνω των 16 ετών.

Από το πρωί καταφτάνουν συγγενείς επιβαινόντων στο λιμάνι της Καλαμάτας

Συνεχώς καταφτάνουν συγγενείς επιβαινόντων στο Λιμάνι της Καλαμάτας ψάχνοντας εναγωνίως τους δικούς τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο αλιευτικό πλοίο που ναυάγησε στα ανοιχτά της Πύλου.

Ο Κασίμ Αμπουζίντ έφτασε από τη Γερμανία και μαζί με έναν φίλο του σήμερα το μεσημέρι βρέθηκε στο λιμάνι της Καλαμάτας αναζητώντας τη γυναίκα του κι άλλους 6 συγγενείς του που επέβαιναν στο πλοίο. Διασχίζοντας τον δρόμο προς το χώρο όπου διαμένουν οι διασωθέντες μετανάστες πλησίαζε στις χαραμάδες μήπως και καταφέρει να βρει κάποιον από τους αγνοούμενους οικείους του, ενώ έδειχνε και φωτογραφία της γυναίκας του μήπως και την έχει δει κάποιος. Συνομιλώντας με στελέχη του Λιμενικού Σώματος του επετράπη η είσοδος στον χώρο, ώστε να ψάξει μέσα μήπως τυχόν έβρισκε τη σύζυγό του. Όπως ανέφερε η γυναίκα του πήγαινε στην Ιταλία, ενώ σε επικοινωνία που είχε μαζί της του είχε πει ότι στο αλιευτικό πλοίο βρίσκονταν άλλες 20 γυναίκες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν στα αμπάρια.

Ο 'Αφταμπ ζει στην Αγγλία και είναι από το Πακιστάν και όπως λέει βρήκαν έναν συγγενή τους, αλλά αναζητούν ακόμη άλλα 4 άτομα. «Θέλουμε να μάθουμε που είναι ο υπόλοιπος κόσμος», ανέφερε.

Τις τελευταίες ώρες αυξάνεται ο αριθμός των συγγενών και μαζί και η αγωνία για την τύχη των οικείων τους. 'Αλλοι συνοδεύονται από φίλους τους και άλλοι μόνοι τους, ακολουθώντας όμως την ίδια διαδικασία. Στέκονται στα κιγκλιδώματα που έχουν τοποθετηθεί, συνομιλούν με τις αρμόδιες αρχές, οι οποίοι σημειώνουν τα στοιχεία τους αφήνοντας κάποιους να περάσουν μήπως και αναγνωρίσουν το άτομο που αναζητούν.

Παράλληλα στα κινητά κέντρα που έχουν στηθεί όλη τη μέρα οι διασωθέντες μετανάστες υποβάλλονται διαρκώς σε εξετάσεις, ενώ τους παρέχεται και ψυχολογική υποστήριξη από τους εθελοντές και τις οργανώσεις που από χθες κατέφτασαν στο λιμάνι.

'Αμεση ήταν η κινητοποίηση των τοπικών αρχών στην Καλαμάτα, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.

«Κινητοποιήσαμε τις διαδικασίες όλες συνεργαστήκαμε με τις υγειονομικές δομές της περιοχής και όχι μόνο, τέθηκαν σε επιφυλακή τα νοσοκομεία της Λακωνίας και της Αρκαδίας, ήρθαν εδώ ασθενοφόρα απ' όλη την Πελοπόννησο, γιατί είχαμε την ελπίδα ότι θα κληθούμε να διαχειριστούμε πάρα πολλούς διασωθέντες . Ο νεκροί είναι 78 εκ των οποίων μια γυναίκα κι αυτό επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν γυναίκες μέσα στην ομάδα αυτή που ήταν στο σκάφος, όπως έλεγαν και οι ίδιοι οι πρόσφυγες. Δεν ήταν μόνο 182 άτομα, ήταν σίγουρα τριπλάσιοι», επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλαμάτας.

Ο κ. Βασιλόπουλος έδωσε έμφαση στην βοήθεια που παρείχαν οι κάτοικοι της Καλαμάτας. «Φάνηκε και χθες η κινητικότητα της κοινότητας της Καλαμάτας. Παρ' ό,τι έχουμε δημοτικά μαγειρεία και είχαμε ετοιμάσει το χθεσινοβραδινό φαγητό, τελικά δεν το φέραμε διότι έφεραν εδώ οι φορείς της περιοχής 160 μερίδες που προμηθεύτηκαν από κέτερινγκ για να φάνε οι άνθρωποι εδώ όπως και οι διασώστες που παραμένουν εδώ όλη την ημέρα. Και σήμερα συνεχίζουν φορείς και πολίτες να φέρνουν και νερό και ρούχα και φαγητό. Ήρθαν από χθες καινούργια ρούχα, παντόφλες, εσώρουχα, παπούτσια, από επιχειρήσεις τις περιοχής μας», σημείωσε.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξεκινά τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μεταναστών

Κλιμάκιο του Τομέα Αναζητήσεων & Restoring Family Links (RFL) του Ε.Ε.Σ. έφτασε σήμερα στην Καλαμάτα, προκειμένου να συντονίσει από το σημείο τις ενέργειες για την αναζήτηση των αγνοουμένων και την αποκατάσταση των οικογενειακών δεσμών των διασωθέντων του τραγικού ναυαγίου, όπως τονίζει ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού. Παρακαλούνται οι πολίτες που αναζητούν τους οικείους τους να επικοινωνήσουν με τον Τομέα Αναζητήσεων & RFL του Ε.Ε.Σ. στο 210 5230 043 και 210 5140440 (Τηλεφωνική γραμμή Τηλεδιερμηνείας για μεταναστευτικούς πληθυσμούς) και μέσω email στο tracingstaff@redcross.gr.

Στην Καλαμάτα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συνδράμει το έργο των αρχών

Στην Καλαμάτα όπου έχουν μεταφερθεί οι διασωθέντες του πολύνεκρου ναυαγίου ανοικτά της Πύλου βρίσκεται και η ομάδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, βοηθώντας στο έργο των αρχών, των φορέων και των τοπικών ομάδων, διασωστών και εθελοντών μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά των ανθρώπων αυτών υπό τον συντονισμό του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Παρείχαμε είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και είδη ατομικής υγιεινής. Μετά από αίτημα των αστυνομικών αρχών αραβόφωνος συνάδελφός μας βοηθάει στο έργο της ομάδας αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών κατά την επικοινωνία της με τους επιζώντες. Βρισκόμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να παράσχουμε περαιτέρω υποστήριξη στις δύσκολες στιγμές που συνεχίζονται», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Στέλλα Νάνου, υπεύθυνη επικοινωνίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Τα μέλη της ομάδας της Ύπατης Αρμοστείας είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με κάποιους από τους διασωθέντες. «Οι άνθρωποι που επέζησαν από την τρομερή αυτή τραγωδία είναι ακόμα σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ έχουν φοβερή αγωνία προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους και να τους ενημερώσουν ότι είναι καλά. Κάποιοι αναζητούν φίλους και συγγενείς τους με τους οποίους συνταξίδευαν», καταλήγει η Στέλλα Νάνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναυάγιο στην Πύλο - ΥΠΕΣ Ιταλίας: Δεν ευθύνεται η Ελλάδα

Επιτόκια – Fed: Αμετάβλητα μετά από 10 διαδοχικές αυξήσεις

Εθνική Οδός: Άλογα έτρεχαν στον δρόμο