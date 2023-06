Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” από την ΕΛΑΣ για παιδί

Συνοδεία αστυνομικών το παιδί μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης για τη διακομιδή ενός 13χρονου παιδιού στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Κλιμάκιο της Τροχαίας και δικυκλιστές των ομάδων ΖΗΤΑ και ΔΙ.ΑΣ συνόδευσαν το ασθενοφόρο από τα διόδια των Νέων Μαλγάρων, όπου έφθασε στις 16.10, μέχρι το «Ιπποκράτειο».

Το ασθενοφόρο που ερχόταν από Κοζάνη έφθασε στο νοσοκομείο στις 16.25, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων και το παιδί εισήχθη αμέσως στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου, τη μοναδική που λειτουργεί στη Β. Ελλάδα.

