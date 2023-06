Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός 7 Ρίχτερ στα Νησιά Φίτζι

Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλόνισε τα Νησιά Φίτζι. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα νότια των Νησιών Φίτζι, ανακοίνωσε ο Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 188 χιλιομέτρων.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι για τα δυτικά παράλια των ΗΠΑ, τη Βρετανική Κολομβία ή την Αλάσκα.

