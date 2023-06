Πολιτική

Εκλογές - ΝΔ: βανδάλισαν περίπτερο και χτύπησαν εθελοντές στην Πάτρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την επίθεση στην Πάτρα.

-

Ένα περιστατικό βίας καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία που συνέβη στην Πάτρα, όταν άγνωστοι βανδάλισαν το εκλογικό περιπτερο στην πλατεία Γεωργίου και επιτέθηκαν χτυπώντας εθελοντές του κόμματος που βρίσκονταν στο σημείο.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, "η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τους επικίνδυνους φασίστες και οι πολίτες θα δώσουν τη δική τους απάντηση στις 25 Ιουνίου."

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας:

"Άγνωστοι επιτέθηκαν στο περίπτερο της ΝΔ στην Πάτρα καταστρέφοντάς το και φτάνοντας στο σημείο να χτυπήσουν εθελοντές του κόμματος στο πρόσωπο. Θεωρούμε αυτονόητη την άμεση καταδίκη των επικίνδυνων τραμπούκων από όλα τα κόμματα. Δεν τους φοβόμαστε. Δεν πτοούμαστε. Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα κάνουν τη δουλειά τους. Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τους επικίνδυνους φασίστες και οι πολίτες θα δώσουν τη δική τους απάντηση στις 25 Ιουνίου."

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την επίθεση η διοικούσα επιτροπή εκλογικής περιφέρειας Αχαΐας της ΝΔ, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Μέσα σε έξι ημέρες, οι "γνωστοί άγνωστοι" ξαναχτύπησαν. Μετά την απόπειρα εισβολής, την περασμένη Παρασκευή, στο εκλογικό κέντρο Πάτρας, απόψε επιτέθηκαν και κατέστρεψαν το εκλογικό περίπτερο της ΝΔ στην πλατεία Γεωργίου. Καταγγέλλουμε στον δημοκρατικό λαό της Πάτρας, τις φασιστικές ενέργειες και τους απαντάμε, ότι η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας και τα μέλη της θα εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, για μία άλλη Ελλάδα. Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται από τέτοιες ενέργειες. Όσες επιθέσεις και αν επιχειρήσουν, δεν μας φοβίζουν, Δεν μας τρομοκρατούν. Προχωράμε ενωμένοι, δυνατά, τολμηρά και μπροστά».

Πηγή εικόνων και βιντεο: thebest.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επιτόκια – Fed: Αμετάβλητα μετά από 10 διαδοχικές αυξήσεις

Εθνική Οδός: Άλογα έτρεχαν στον δρόμο

Ναυάγιο στην Πύλο: συγκλονίζει η περιγραφή γιατρού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)