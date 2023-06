Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Οι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές. Η πορεία είχε διοργανωθεί ως διαμαρτυρία για το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

Επεισόδια σημειώθηκαν πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας κατά την διάρκεια συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 9, ομάδα αγνώστων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων στην Πλατεία Κολοκοτρώνη, με τους αστυνομικούς να απαντούν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 26 άτομα.

Πορείες και στην Θεσσαλονίκη

Συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μέλη φοιτητικών συλλόγων, συλλογικοτήτων και οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς συγκεντρώθηκαν στην Καμάρα και πραγματοποίησαν πορεία στην Εγνατία Οδό. Στον ίδιο χώρο συγκεντρώθηκαν ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου, που πραγματοποίησαν πορεία, η οποία μέσω της Οδού Τσιμισκή κατευθύνθηκε προς το λιμάνι. Οι διαδηλωτές σταμάτησαν μπροστά στην είσοδο του επιβατικού σταθμού και στη συνέχεια μέσω της Λεωφόρου Νίκης επέστρεψαν στην Καμάρα.

Με συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου ξεκίνησε η πορεία του ΠΑΜΕ, εργατικών σωματείων, φορέων και συνδικάτων. Στη Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους, οι διαδηλωτές στη μνήμη των νεκρών του ναυαγίου άφησαν φαναράκια να ανέβουν προς τον ουρανό και έριξαν λουλούδια στον Θερμαϊκό.

Στην πλατεία Συντριβανίου, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Εθνικής Αμύνης, διαδηλωτές έριξαν κόκκινη μπογιά στο συντριβάνι και ανάρτησαν πανό με συνθήματα υπέρ των ανοιχτών συνόρων.

