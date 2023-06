Πολιτισμός

Ναυάγιο στην Πύλο - Σύνταγμα: Δεκάδες φανάρια στον ουρανό για τα θύματα (εικόνες)

Με αυτή την κίνησή τους τιμούν την μνήμη των θυμάτων του εγκλήματος με το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

Δεκάδες φαναράκια στον ουρανό άφησαν οι διαδηλωτές στο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων και των φορέων στο Σύνταγμα για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου με θύματα μετανάστες.

Με αυτή την κίνησή τους τίμησαν την μνήμη των θυμάτων του εγκλήματος με το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.



«Έγκλημα διαρκείας, χιλιάδες οι νεκροί. Απάνθρωπο το σύστημα που δολοφονεί», ήταν το σύνθημα που δόνησε την ατμόσφαιρα.

Στο συλλαλητήριο απαγγέλθηκε το ποίημα της Ουαρσάν Σάιρ για τους πρόσφυγες ««Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του, εκτός αν...» Ακολούθησε πορεία στα γραφεία της ΕΕ.

«Και η νέα αυτή τραγωδία, το ναυάγιο στην Πύλο, έχει τη σφραγίδα της ΕΕ και της πολιτικής της, την οποία υλοποίησαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματά τους και οδηγεί σε τέτοια τραγικά ναυάγια, να χάνονται ψυχές, ανθρώπινες ζωές, στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

«Αυτό που πρέπει να γίνει, έστω το ελάχιστο αυτή τη στιγμή, είναι να καταργηθεί αμέσως ο κανονισμός του Δουβλίνου, να καταργηθεί η κοινή δήλωση ΕΕ - Τουρκίας που οδηγεί σε τέτοιες τραγωδίες, να γίνει σεβαστή η Συνθήκη της Γενεύης για τους πρόσφυγες, τη μετανάστευση και το άσυλο και να μην μετατραπεί σε αυτό το νέο κατάπτυστο Σύμφωνο που ετοιμάζει η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της, που ουσιαστικά ενταφιάζει τα δικαιώματα των προσφύγων, τα δικαιώματα του ασύλου» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε στη δήλωσή του:

«Αυτές είναι μόνο λίγες από τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ και τα άλλα κόμματα δεν τις υλοποιούν. Μόνοι έτσι θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τραγωδίες γιατί όλα αυτά είναι που ανοίγουν την όρεξη των κυκλωμάτων, των εγκληματιών διακινητών, και χάνονται ανθρώπινες ψυχές, γυναικόπαιδα, στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο».

