Ο Αλ Πατσίνο έγινε για τέταρτη φορά πατέρας

Ο ηθοποιός, έγινε πατέρας για τέταρτη φορά στα 83 του χρόνια.

Στιγμές ευτυχίας ζει ο 83χρονος Αλ Πατσίνο, αφού έγινε πατέρας για τέταρτη φορά.

Πριν από λίγες ημέρες, η 29χρονη σύντροφός του έφερε στον κόσμο το 4ο παιδί του δημοφιλούς ηθοποιού.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της "Daily Mail", το ζευγάρι εθεάθη στο Λος Άντζελες, ενώ το φύλου του μωρού δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.

Ο Αλ Πατσίνο και η σύντροφός είναι ζευγάρι από τον Απρίλιο του 2022, αλλά η εγκυμοσύνη φαίνεται να ήταν ανεπάντεχη εξέλιξη για τον γνωστό ηθοποιό, με πηγές να αναφέρουν ότι δεν σχεδίαζε να αποκτήσει τέταρτο παιδί.

Ο εμβληματικός πρωταγωνιστής του Godfather έχει επίσης μια 33χρονη κόρη, την Τζούλι Μέρι, με την πρώην σύντροφό του Τζαν Τάραντ, καθώς και τα 22χρονα δίδυμα με την πρώην του Μπέβερλι Ντ' Άντζελο.

